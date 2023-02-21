Büyükşehir ekiplerinden acil ihtiyaçlara çözüm

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinde büyük hasar gören altyapı çalışmalarıyla birlikte seyyar tuvalet kurulumu yaparken, barınma sorunu için de yalıtımlı çadırların kurulumunu sürdürüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı deprem sonrası destek çalışmalarına aralıksız devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesine insani yardımların yanı sıra bölgede çözülmesi gereken acil konularla ilgili de faaliyetlerini sürdürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekipleri Kahramanmaraş Nurhak ilçesinde yeni hat yapımlarını tamamlayarak mahallelere su vermeye devam ederken, barınma sorunu için bölgeye ulaştırılan yalıtımlı çadırların kurulumu da sürüyor.

Hatay Defne ilçesinde ESKİ ekipleri 30 adet 12 metrekarelik, yalıtımlı çadır kurulumunu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Seyyar tuvaletlerin altyapısı ile birlikte kurulumunu da yapan ekipler, acil bakım onarım gerektiren bölgelerde de aralıksız çalışıyor.

ESKİ ekiplerinin Hatay Büyükşehir Belediyesi HATSU koordinesinde devam eden şehrin altyapı onarımında da çalışmaları devam ediyor.