Büyükşehir ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için bölgeye giden Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Hatay merkezde şu ana dek 27 vatandaşı enkazdan sağ olarak kurtardı.DENİZLİ (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’nce Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi İnönü Bulvarı’nda arama kurtarma faaliyetlerine katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi şu ana dek 2’si engelli olmak üzere 27 vatandaşı enkazdan sağ olarak kurtararak hayata tutunmalarını sağladı. Bir anne ve kızının göçükten kurtarılması anı, küçük bir kızın kurtarıldıktan sonra ambulansa teslim edilmesi ve yıkıntılar arasından çıkardıktan sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin sırtında taşıdığı küçük bir kızın kameraya yansıyan görüntüleri ise sevinç yarattı.

Başkan Zolan’dan ekiplere teşekkür

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, arama kurtarma faaliyetlerinde canla başla çalışan tüm Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, deprem bölgesinde yaraların tamamen sarılıncaya dek tüm imkânları ile seferber olmaya devam edeceklerini kaydetti.