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Büyükşehir'den Kayserili iki gaziye moral telefonu

YAŞAM 15.01.2024, 07:15
Büyükşehir'den Kayserili iki gaziye moral telefonu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kansere Karşı Birlikte Derneği’nin (KANKA) öncülüğünde ERÜ KANKA Çocuk Hematoloji/Onkoloji Hastanesi ve Kemik İliği Nakli Merkezi’nde tedavi gören hastalara destek olma amacıyla düzenlenen programa katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Bir salonda gerçekleştirilen ve ikincisi düzenlenen geleneksel kahvaltı etkinliğine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katıldı. Programa, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, ilçe belediye başkanları, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan 9 askere Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başladı.

“ONLARLA TELEFONDA KONUŞTUM, ÇOK ŞÜKÜR DURUMLARI İYİ”

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 9 kahraman askerin şehit olduğu kalleş saldırıda yaralanan askerler arasında 2 Kayserili Mehmetçiğin de olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Şehit olan 9 canımız, kahramanımızın şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de Cenab-ı Allah’tan şifalar diliyorum. 2 Kayseri’mizden gazimiz var. Onlarla da telefonda konuştum, çok şükür durumları iyi, Ankara GATA’da tedavileri sürüyor” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’nin birliğin, beraberliğin merkezi olduğunu vurgu yaparak, “Hayırlı bir iş için burada toplanılırken, Kayseri hayırseverler şehri, gönül insanlarının yoğun olduğu bu güzel şehrimizde hiçbir hayırlı iş yerde kalmaz. KANKA ile ilgili yapılan çalışmalardan dolayı başta Musa ve Ekrem hocalarım olmak üzere hayırsever dostlarımıza ve tüm katkısı olan, emeği geçenlere bir doktor olarak teşekkür etmek istiyorum. Kayseri, hayırseverleriyle birlikte huzur şehri, birliğin, beraberliğin merkezi, bir bakıma güvenli bir limandır” diye konuştu.

“KAYSERİ’NİN MUTLAKA ONKOLOJİ MERKEZİ OLMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMA YAPILMASI LAZIM”

Kayseri’nin onkoloji merkezi olması için üzerine düşen ne varsa yapma sözü veren Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Car T Cell tedavisi ya da gen tedavisi ile ilgili Kayseri’nin mutlaka onkoloji merkezi olma anlayışı içerisinde bu çalışmaları yapması lazım. Bir hekim ağabeyleri olarak bizlerin üzerine düşen ne varsa, kurum olarak üzerimize düşen ne varsa yaparız. Rutin belediyecilik önemlidir, aslolan burayı bir merkez haline getirmektir. Bu konuyu biz sahipleniyoruz, üzerimize ne düşüyorsa yapma konusunda meclisimizden kararımızı alacağız. En kısa zamanda bu alanda öğretim üyesi ya da araştırmacı olacak meslektaşımızı ülke dışına da gönderilmesi gerekiyorsa, masraflarını karşılayıp, sizlerin yanında varız. Bugün bunun müjdesini veriyorum. İnsan odaklı canlarımız, kanser diye nitelendirilen hastalıkla boğuşan yavrularımızı çok daha önemli olarak paylaşmak istiyorum.”

TÜRKİYE’DE TEK OLAN HOSPİS PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi (HOSPİS) projesinde sona geldiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, kanser hastalarına ‘Artık yapılacak bir şey yok, alın evinize götürün denildiği noktada HOSPİS Merkezi’ni hayata geçireceklerini belirterek, insanların ümitsizliklerini bitirecek, yüklerini paylaşacakları hayırsever destekli sosyal sorumluluk projesini çok önemsediğini vurguladı. Büyükkılıç, HOSPİS Projesi’nin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden özel ödül aldığını, Türkiye’de tek, yurt dışında da sayılı bir proje olacağını ifade etti.

“HEP BERABER TÜRKİYE OLACAĞIZ”

Gazze’de çocukları katleden İsrail terör devletini de kınayan Başkan Büyükkılıç, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle bir olacağız, diri olacağız. Hep beraber Türkiye olacağız, hep beraber mazlum insanların sesi olacağız” dedi.

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