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Büyükşehir'den içme suyuna dev yatırım

YAŞAM 01.05.2023, 13:00
Büyükşehir'den içme suyuna dev yatırım

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (SASKİ) yaptığı 1 milyar liralık dev 19 Mayıs Barajı İçme Suyu İsale Hattı Projesi ile 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçeleriyle Atakum'un Taflan Mahallesi'ni arıtılmış suya kavuşturuyor.SAMSUN (İGFA) - ‘Hiç bir mahalle susuz kalmayacak’ hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) dev bütçeli alt yapı yatırımlarını hayata geçiriyor. O yatırımların yapıldığı yerlerden biri de 19 Mayıs ilçesi. Yatırım tutarı 1 milyar lira olan 19 Mayıs Barajı İçme Suyu İsale Hattı Projesi ile bölgeye 90 kilometre uzunluğunda isale hattı döşeyen Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların 41 kilometresini tamamladı. 2023 yılı sonunda bitecek olan proje ile Atakum ilçesi Taflan Mahallesi, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçeleri de arıtılmış memba kalitesinde suya kavuşacak.

DEV BÜTÇELİ YATIRIM

Çalışmaları devam eden isale hatları ile 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan suyun mahallelere verileceğini söyleyen SASKİ İçme Suyu Daire Başkanlığı İçme Suyu İnşaat Şube Müdürü Pınar Bölükbaşı, "19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerinin içme suyu halen yer altı sularından karşılanıyor. Söz konusu ilçelere Avrupa standartlarında arıtılmış içme suyu temin etmek amacıyla 19 Mayıs Barajı'ndan alınan ham su günlük 100 bin metreküp kapasiteli İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne iletilecek. Şu anda da yapımına devam ettiğimiz isale hatları ile birlikte Atakum ilçesi Taflan Mahallesi, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerine arıtılmış temiz içme suyu verilecek. Yakakent'e kadar toplam 90 kilometre uzunluğunda bir hat. Bugünkü değerle 1 milyar lira yatırım tutarı olan projemizde şu ana kadar çalışmaların 41 kilometresini tamamladık. Kalan 49 kilometre de bu yılsonu itibariyle bitirilecek. Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü olarak kırsal mahallelerin ve ilçe merkezlerinin içme suyu sıkıntılarını kesin çözümle bitirebilmek için hummalı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

‘SAĞLAM ALTYAPI SAĞLIKLI GELECEK’

‘Sağlam altyapı, sağlıklı gelecek' sloganıyla başlattıkları altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, " Hep söylediğimiz bir şey var. Su yoksa hayatta yok. İşte biz de bu doğrultuda çalışarak 17 ilçemizin tamamında dev bütçeli alt yapı yatırımlarını hayata geçiriyoruz. 19 Mayıs Barajı İçme Suyu İsale Hattı Projesi de onlardan biri. Barajdan aldığımız suyu isale hatları ile içme suyu arıtma tesisine, tesisten alınan arıtılmış suyu da yine isale hatları ile ilçelerimize dağıtacağız. Bizim işimiz hizmet dedik ve yola çıktık. İnsanlarımızı sağlıklı içme suyuna kavuşturmak adına durmadan çalışıyoruz. Samsun'umuzun problemlerinden kurtulmuş, altyapı ve üst yapıya yapılan yatırımlarla geleceğe güvenle bakan bir kent olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

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