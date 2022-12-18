Büyükşehir'den Hz. Mevlana'yı anma programına davet

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hakk’a vuslatının 749. yıldönümü dolayısıyla düzenleyeceği anma programına tüm vatandaşları davet etti. Program 17 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi büyük düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hakk’a vuslatının 749. yıldönümü dolayısıyla anma etkinliğine imza atacak. Program, 17 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, Özay Gönlüm Salonu’nda düzenlenecek. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hakk’a vuslatının 749. yıldönümü dolayısıyla yapılan etkinlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Ahmet Nuri Çağdaş yönetiminde Türk Tasavvuf Musikisi dinletisi sunulacak. Sema gösterilerinin gerçekleştirileceği etkinlikte Ali Sürücüoğlu ile Ahmet Sarıkaya kaside okuyacak, İbrahim Ertuğrul ise geceye şiirleriyle renk katacak.

İnsanlığın örnek aldığı Hz. Mevlana

Hz. Mevlana’yı bir kez daha rahmet, sevgi ve güzelliklerle beraber anacaklarını kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu özel programa tüm Denizlilileri davet etti. Başkan Osman Zolan, “Asırlardır yaşamı, felsefesi ve düşünceleri ile gönüllerimizi imar eden, ölümü ile bile büyük mesajlar veren, tüm insanlığın kendisini örnek aldığı Hz. Mevlana’yı Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da anmaya, anlatmaya devam ediyoruz. Hz. Mevlana’yı gelecek nesillere en iyi şekilde anlatacağımız programımıza tüm vatandaşlarımız davetlidir” diye konuştu.

Mevlana Celaleddin Rumi

Mevlana Celaleddin Rumi, 30 Eylül 1207'de günümüzde Afganistan sınırları içerisinde yer alan Belh yöresinde doğmuştur. Asıl adı Muhammed Celaleddin olan Mevlana, dönemin İslam kültür merkezlerinden Belh kentinde hocalık yapan ve 'alimlerin sultanı' lakabıyla anılan Bahaeddin Veled'in oğludur. Mevlana, babası Bahaeddin Veled'in ölümünden bir yıl sonra, 1232 yılında Konya'ya gelen Seyyid Burhaneddin'in manevi terbiyesi altına girmiş ve 9 yıl ona hizmet etmiştir. Sözleri ve eserleri ile asırlardır gönüllerde taht kuran Mevlana, “Gel ne olursan ol, gel” dizeleri ile insanlar arasında herhangi bir ayrım gözetmemiştir. Merhameti, karşılıksız ve sınırsız insan sevgisinin yanı sıra sonsuz hoşgörüsüyle sadece İslam alemini değil, tüm insanlığı kendisine hayran bırakmıştır. Mevlana, 17 Aralık 1273'te vefat etmiştir.