Büyükşehir'den ‘Anneler Günü’ne özel gezi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ‘Anneler Günü’nü, ‘Doğa Bizi Çağırıyor’ etkinliği ile kutladı. 155 anne, çocuk ve babanın katıldığı gezi, Çamlıyayla İlçesi Darıpınarı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Karageçit Göleti’ne gerçekleştirildi.MERSİN (İGFA) - Ormanlık alan içerisinde yer alan 7,5 km uzunluğundaki yürüyüş parkurunda doğa ile iç içe bir yürüyüş gerçekleştiren anneler, yürüyüş sonrasında Karageçit Göleti etrafında bulunan mesire alanında bir yandan dinlenirken diğer yandan da eğlenmeye devam ettiler.

“Çok güzel bir gün geçirdik”

Geziye katılan Yüksel Tunç Çelebi, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce düzenlenen farklı gezilere katıldığını ve çok memnun kaldığını belirterek “Çok güzel bir gün geçirdik hep birlikte. Anneler Günü’ne armağan olması ayrıca güzel oldu bizler için. Büyükşehir Belediyesi’nin doğa ile kadını, doğa ile insanı buluşturması gerçekten çok güzel bir düşünce. Sevgili Başkanımız Vahap Seçer’e gerçekten sırf bu davranışı, bu etkinliği için bütün kadınların adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Çok mutlu olduk”

Geziye katılan Rabia Işık ise daha önce düzenlenen gezileri kaçırdığını ve bu geziye katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Güzel bir grup ile geldik. Çok teşekkür ediyoruz, çok mutlu olduk. Çok güzel yerler gördük sayenizde inşallah devamını da görürüz” diye konuştu. Parkurun yorucu ve zor olduğunu dile getiren Işık, “Çevre çok güzeldi. Yağmurda yağmıştı serin bir hava vardı. Sevindik, yürüyüş iyi geldi, yorgunluğumuzu unuttuk” şeklinde konuştu.

Anne, anneanne ve babaanne olduğunu belirten Işık, tüm annelerin ve kadınların anneler günün kutlayarak, kadınların torunları ve çocukları ile mutlu ve huzurlu bir ülkede yaşamalarını istediklerini söyledi. Gezi, Karageçit Göleti civarında bulunan mesire alanında düzenlenen eğlencelerin ardından sona erdi.