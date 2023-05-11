Büyükşehir Cırnık Köprüsü’nü genişletiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi trafik sıkışıklığını çözmek amacıyla Cırnık Köprüsü’nde yol genişletme çalışması yapacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların rahat ve konforlu bir ulaşım sağlaması amacıyla trafikte sıkışan bölgelere noktasal çözümler üretmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Antalya’nın doğusu ile batısını birbirine bağlayan Serik Caddesi Düden Çayı üzerinde bulunan Cırnık Köprüsü’nde yeniden düzenleme çalışması başlattı. Mevcutta, Serik Caddesi üzerinde Demokrasi Kavşağı’ndan Alanya istikametine gidiş yönünden 2 şerit, Aspendos Bulvarı yönünden 1 şerit ve hemzemin kavşaktan gelen 2 şerit olmak üzere toplamda 5 şeritli trafik akışı 40 metrelik kısa mesafede Cırnık Köprüsü üzerinde 3 şeride düşüyor. Cırnık Köprüsü üzerinde yolun 5 şeritten 3 şeride düşmesi ve bazı araç sürücülerin Lara istikametine gitmek için sağa dönüşler yapması nedeniyle trafikte zaman zaman sıkışmalar yaşanıyor.

ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE BİTECEK

Bu kapsamda yapılacak Serik Caddesi Yol Düzenleme Projesi ile Cırnık Köprüsü genişletilecek. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar doğrultusunda Serik Caddesi’nin 4 şeritli olması, mevcut yolun tramvay hattına doğru genişlemesi mümkün olmaması nedeniyle yolun Cırnık Köprüsü yönünde genişletilmesi kararlaştırıldı. Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü’nden de alınan izinler doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalara başladı. Köprü havaalanı istikametine doğru bir şerit daha genişletilecek.