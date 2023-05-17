Büyükşehir Belediyesi Naras Köprüsü’nü yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihtiyaca cevap veremez hale gelen Manavgat’taki Naras Köprüsü’nü yıkarak yeniden yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Manavgat’ın Oymapınar güzergahında bulunan çok sayıda mahallenin yanı sıra, İbradı ilçesinin geçiş güzergahında bulunan ve son yıllarda yetersiz kalması nedeniyle en büyük sorunlarından bir tanesi haline gelen Naras Köprüsü yenileniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan projeyle köprünün yaklaşık 20 milyon bedelle 2.5 ayda tamamlanması planlanıyor.

Yeni Köprü Daha Uzun Ve Geniş Olacak

Dikmen, Bucakşeyhler, Yukarı Işıklar, Tilkiler, Sevinç, Yaylaalan, Oymapınar ve İbradı ilçesinin kullanmış olduğu yolun üzerindeki Naras Köprüsü inşaatına mevcut köprünün yıkımı ile başlanıldı. 7.5 metre genişliğinde 30 metre uzunluğunda olan mevcut köprü yıkılarak yerine 13 metre genişliğinde ve 33 metre uzunluğunda yeni bir köprü inşa ediliyor. Yayaların da güvenli bir şekilde kullanabileceği köprünün 2.5 ayda tamamlanması hedeflendi.

Ulaşımın aksamaması için mevcut köprünün yanında Naras Çayı’na konulan bakslar üzerine dolgu yapılarak geçici köprü yapıldı.