Büyükşehir, 2022’de ulaşılmadık kapı bırakmadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında da dezavantajlı vatandaşların yardımına koşarak başarılı bir yılı geride bıraktı.ORDU (İGFA) - Yardıma muhtaç olduğu tespit edilen 19 ilçedeki vatandaşa 2022 yılında 13 milyon TL’yi aşkın destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, ayni ve nakdi yardımlarını 7’den 70’e ihtiyaç sahibi her bireye ulaştırdı.

SOSYAL MARKET’TEN 6 BİN 793 KİŞİ YARARLANDI

Ordu’da yaşayan ihtiyaç sahibi bireylerin gereksinimlerini ücretsiz bir şekilde giderebilmesi için hayata geçirilen Sosyal Market gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden bir tanesi oldu. Ürün çeşitliliği açısından diğer marketleri aratmayan bu markette dezavantajlı vatandaşlar giyimden temizlik malzemesine, kırtasiyeden gıdaya kadar birçok ürünle ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kapsamda 2022 yılında daha da geliştirilerek vatandaşlara hizmet veren Sosyal Market’ten 6 bin 793 kişi yararlandı.

BİR EV İÇİN GEREKLİ OLAN HER YARDIM YAPILDI

Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmada yaptığı çalışmalarla örnek olan Büyükşehir Belediyesi, yardım edilmesi için gerekli koşullara sahip olan ailelere 2022 yılı içerisinde bazadan beşiğe, televizyondan koltuğa, çamaşır makinesinden kıyafet dolabına bir ev için gerekli olan tüm eşyaları temin etti.

SOFRALAR BOŞ KALMADI

Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi’nde hayata geçirilen Buharalı Şakir Efendi Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler, 19 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Her gün hazırlanan yemekler vatandaşların soflarını boş bırakmadı. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere 145 bin 246 adet yemek dağıtımı yapıldı. Ramazan ayında ise toplamda 11 bin 756 kişilik iftariyelik dağıtımı gerçekleştirildi.

Öte yandan üniversitede öğrencilerine, pazar yerlerinde esnaf ve vatandaşa, ilçe meydanlarında, millet kıraathanesinde, gençlik merkezinde vatandaşlara 76 bin 417 kişilik sıcak çorba dağıtımı yapıldı.

675 DANIŞAN AĞIRLANDI

Toplumun ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi için Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesine kazandırılan Aile Destek Merkezi ile üstesinden gelemediklerini düşündükleri problemlerle desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara danışmanlık hizmeti veriliyor. 3 uzman psikolog, 1 aile danışmanı ve 1 hemşire ile verilen hizmet ile 2022 yılı içerisinde 675 danışan ağırlandı. Psikolojik anlamda ihtiyacı olan vatandaşlar bireysel terapi, çift terapisi, aile terapisi veya grup terapisi seanslarına alınarak profesyonel destek aldı.

ENGELSİZ TAKSİ İLE GÜNLÜK HAYATLARI KOLAYLAŞTI

Hayata geçirilen Engelsiz Taksi hizmeti ile engelli ve yaşlı vatandaşların günlük yaşamı kolaylaştırılıyor. Hastane, kaymakamlık, postane, adliye, banka vb. kamu kurum ve kuruluşlarındaki işleri için evlerinden alınan bireyler Engelsiz Taksi hizmeti ile istedikleri yere evlerinden alınarak götürülüyor. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar Engelsiz Taksi’yi 1.010 defa kullandı.

ALARM CİHAZI İLE YAKINLARI TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR

Gelişen teknolojiyi vatandaşların avantajına çeviren Ordu Büyükşehir Belediyesi evde yalnız yaşayan 65 yaş üstü bireyler için de Sosyal Alarm Cihazını hizmete sunmuştu. Toplamda 16 kişiye verilen cihaz ile bireyin yakınları tarafından kolayca takip edilmesi sağlanıyor.

KÜLTÜR OTAĞI ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Düzenlenen çeşitli etkinliklerle her kesimden vatandaşa kucak açmak için Melet Irmağı kenarında inşa edilen Kültür Otağı, açıldığı günden bu yana birçok vatandaşa ev sahipliği yaptı. Gerek özel gün ve haftalarda gerekse öğrenciler için düzenlenen etkinliklerle bir yıl boyunca 49 program gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Ordu’ya yeni bir sosyal alan katarak vatandaşlardan da tam not aldı.