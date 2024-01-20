Büyükorhan’ın çevresi değişiyor

Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'da yatırımlar hız kesmezken ilçe ve çevre mahallerinde çalışmalar aralıksız sürüyor.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükorhan Belediyesi tarafından ilçe merkezi ve mahallerinde alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanırken, diğer yanda ilçeye bağlı mahallelerde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Büyükorhan Belediyesi tarafından ilçe merkezinde ve mahallerinde yapılan çevre düzenlemeler çalışmaları ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Harmanları mevkiinde de başladı.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, merkez ve diğer mahallelerde çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bizim sevdamız Büyükorhan. Memleket işi gönül işidir" mesajı verdi.