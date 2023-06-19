Büyükkılıç ailesinin mutlu günü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, oğulları Enes ve gelinleri Bengisu’nun nikâh akitlerine şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadı. Birçok siyasetçinin de Büyükkılıç ailesinin mutluluğunu paylaştığı düğün töreninde telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genç çifti tebrik ederek, “Rabbim iki yavrumuza da dünya ve ahiret saadeti versin” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın oğulları Enes ve gelinleri Bengisu dünya evine girerken Büyükkılıç ve Yılmaz ailelerinin mutlu günleri siyasetin zirvesini bir araya getirdi.

Özel bir düğün salonunda gerçekleşen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla bağlanırken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri, rektörler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bürokratları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Büyükkılıç, kendileri için çok mutlu ve duygu dolu bir gün olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bugün ailemiz için çok mutlu ve duygu dolu bir gün. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da telefonla arayarak tebriklerini ilettiği düğünümüze teşrif eden başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki olmak üzere önceki dönem bakanlarımız Sayın Hulusi Akar, Sayın Taner Yıldız ve Sayın Vahit Kirişci, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, milletvekillerimiz, şehir içinden ve şehir dışından katılan değerli protokolümüz ile tüm dostlarımıza Büyükkılıç ve Yılmaz aileleri olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıymetli oğlum Enes ile değerli gelinimiz Bengisu’nun bir ömür birliktelikleri için nikâh akitlerine şahitlik ettik. Sağlıkla ve huzurla bir ömür geçirsinler inşallah. Rabbim evlenen tüm yavrularımızın mutluluklarını daim kılsın.”

Programları nedeniyle düğün törenine katılamayan ve törene telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genç çifti tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kalben ve ruhen beraber olduklarını ifade ederek, “Değerli Belediye Başkanımız Memduh Bey’in yavrusu ile bu akşam nikâh akdi gerçekleştirilen kardeşlerimize özellikle en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim iki yavrumuza da dünya ve ahiret saadeti versin. İstanbul’daki programlarımız sebebiyle her ne kadar fiziken aranızda olamadıysak da kalben, ruhen sizinle beraber olduk. Rabbim yar, yardımcımız olsun inşallah. Yavrularımızın mutluluğunu daim eylesin diyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de “Bugün burada iki güzel yavrumuzun nikâhlarına hep birlikte şahitlik ettik. Memduh Bey ile bizim gençliğe, çocukluğa dayanan arkadaşlığımız var. Allah mesut, bahtiyar etsin, iki cihanda aziz olun” dedi.

Büyükkılıç ve Yılmaz aileleri nikâh töreninin ardından tebrikleri kabul etti.