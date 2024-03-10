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Büyükkılıç ailesinden renkli '8 Mart' kutlaması

YAŞAM 10.03.2024, 09:15
Büyükkılıç ailesinden renkli '8 Mart' kutlaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, tarih boyunca mücadeleleri, başarıları ve ürettikleriyle hayatın her alanında en ön saflarda yer alan ve öncü olan kadınlarla bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir düğün salonunda kadınlarla buluştu. Dr. Necmiye Büyükkılıç ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile Kayseri’de birçok alanda öncülük eden ve şehrin geleceği için önemli katkılar sağlayan kadınlar katıldı.

Başkan Büyükkılıç’ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Kayseri’nin öncü hanımlarını selamlayarak, “Kadına şiddetin uygulanmadığı bir dünya temenni ediyorum. Kayseri’nin öncü genç hanımları, inşallah önümüzdeki yıllarda Kayseri’miz daha ileri güzel günlere gelecektir. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eşi Necmiye Büyükkılıç’ın konuşmasının ardından sahneye elinde karanfil ile çıkan Başkan Büyükkılıç, çiçeği eşine takdim ederek, “Doktor hanıma böyle güzel bir organizasyonu yaptığı için teşekkür ediyorum. Sizler adına bu karanfili takdim ediyorum. Sen zaten benim çiçeğimsin, çocuklarımın annesi, torunlarımın anneannesisin” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, programda kadınlara hitap ederek, “Bizim öğretimizde bizlerin her zaman medarı iftiharı, başımızın tacısınız. Biz sizi bir gün değil, her anmayı, her dua etmeyi, her gün sizlerle gurur duymayı önemsiyoruz. Siz bir annesiniz, eşsiniz, kardeşsiniz, toplumun temel direğisiniz” şeklinde konuştu.

Gençlere güvendiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Evlatlarımız artık daha donanımlı, daha eğitimli, özgüven içerisinde yetişiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kıymetli eşlerinin bu anlamdaki gayretlerini biliyorsunuz. O açıdan biz ülkemizi çok önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlere güveniyor, bizler de sizlere güveniyoruz. Sizlere en güzel şekliyle hizmet etmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte akıllı şehir projeleri ile şehrimizi daha iyi noktalara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, gençlere yönelik kütüphaneden çamaşır yıkama merkezine, ulaşımdan KAYMEK faaliyetlerine kadar gerçekleştirilen hizmetlerden bahsederek, tüm Kayserililerin Ramazan Ayı’nı da tebrik etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise milletvekilinden doktoruna, öğretmeninden emektar üreten kadınlara kadar Kayseri’nin sevgili, zarif kadınlarını sevgiyle ve saygıyla selamladı.

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