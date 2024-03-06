Büyükgöz’den gençlere müjde

Gebzeli gençlerin ve öğrencilerin başkanı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz müjdeyi verdi; Barış Mahallesi’ndeki Güzide Sosyal Tesisleri’ne Kitap Kafe geliyor.KOCAELİ (İGFA) -Gebzeli gençlerin ve öğrencilerin başkanı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz müjdeyi verdi; Barış Mahallesi’ne kitap-kafe geliyor. Barış Mahallesi’nde bulunan ve eşsiz manzarasıyla Gebzelilere hizmet veren Barış Mahallesi Güzide Sosyal Tesisleri kompleksi içerisinde kitap-kafe yakın zamanda açılıyor. Hazırlıkların son aşamaya geldiği sosyal tesis içerisindeki Güzide Kitap-Kafe öncelikle gençlere ve öğrencilere hizmet verecek. Gençlerin ve öğrencilerin nezih bir ortamda derslerini çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri tesiste konuklara çeşitli ikramların yer alacağı kafeterya hizmeti de sunulacak.

GENÇLERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Barış Mahallesi’nde yaşayan gençleri ve öğrencileri yakın zamanda açılacak Güzide Kitap Kafe’ye davet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gençlerimiz için yeni bir mekanı hayata geçiriyoruz. Gençlerimiz burada ders çalışabilecekler, satranç oynayabilecekler veya sohbet edebilecekler. Burası onların buluşma noktası, ders çalışma alanı ve onlar için hayat mekanı olarak hizmet verecek. Barış Mahallemizdeki gençleri buraya davet ediyor, bu güzide mekanımızın mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.