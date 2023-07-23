Büyükerşen’den gençlerin standına ziyaret

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, “Üniversite Tanıtım ve Akran Danışmanlığı Günleri” kapsamında kurulan stantları ziyaret ederek gençlerle buluştu.ESKİŞEHİR (İGFA) - 21-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen “Üniversite Tanıtım ve Akran Danışmanlığı Günleri” Haller Gençlik Merkezi bahçesinde başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak üniversite tercihleri öncesi Büyükşehir Gençlik Merkezi, Eskişehir Gençlik Platformu ile tanıtımı yapılan üniversitelerin temsilcilerinin yer aldığı stantları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, gençlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce’nin de eşlik ettiği ziyarette Büyükerşen, üniversitelerin tanıtımlarının bulunduğu katalogları incelerken stant görevlileri ve gönüllü gençlerden bilgi aldı.

Büyükerşen, özellikle akranları olarak üniversite eğitimlerine yeni başlayacaklara gönüllü gençlerin bu tür etkinliklerle yol gösterici olmalarının çok değerli olduğunu belirterek tüm görev alan gençleri kutladı.

Ziyaret sonunda gençlerin sorularını da yanıtlayan Büyükerşen, başarılar dileyerek tecrübelerini paylaştı.