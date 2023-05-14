Büyükerşen’den Anneler Günü mesajı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Başkan Büyükerşen mesajında şu görüşlere yer verdi: “Ülkemize ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa rağmen fedakârca çalışan, karşılıksız sevginin, sonsuz fedakârlığın ve merhametin timsali olan annelerimiz başımızın tacı, en kıymetli varlıklarımızdır.

Hayatın tüm dertlerini ve tasalarını yüreğinde taşıyan, o dert ve tasalardan kocaman bir sevgi yoğurarak insanlığa sunan dünyanın tüm annelerine selam olsun. Yaşadığımız acılara, gözyaşlarına rağmen geleceğe hala umutla bakıyorsak bunu sağlayanlar annelerdir. Anne yürektir, sevgidir, vicdandır. Cesarettir, sadakat ve fedakârlıktır.

Huzurun, barışın, kardeşliğin ve sükûnetin hâkim olduğu bir toplumun temelleri annelerimizin yetiştireceği dürüst ve eğitimli çocuklarımız ile sağlanacaktır. Unutmayalım ki; bir anne dünyayı değiştirebilir.

Annelik gibi kutsal bir sorumluluğu üstlenen kadınlarımızın, Atatürk’e, onun kurduğu Cumhuriyet’e ve değerlerine bağlı nesiller yetiştireceğinden asla şüphem yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete uğurladığımız annelerimize Allah’tan rahmet, kelimelerin anlamını ve kutsallığını anlatmaya yetmeyeceği başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere hepimizde ödenmez hakları bulunan, ülkemize baharı getirecek olan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”