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Büyükçekmece’ye “Tsunami Hazır Kent” sertifikası

Türkiye’de bir ilke imza atan Büyükçekmece Belediyesi, IOC/UNESCO “Tsunami Hazır Kent” sertifikasını almaya hak kazanan ilk kent oldu.İSTANBUL

YAŞAM 15.03.2024, 16:59
Büyükçekmece’ye “Tsunami Hazır Kent” sertifikası

Türkiye’de bir ilke imza atan Büyükçekmece Belediyesi, IOC/UNESCO “Tsunami Hazır Kent” sertifikasını almaya hak kazanan ilk kent oldu.İSTANBUL (İGFA) - Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece’de kurulan “Tsunamiye “Hazır Tanınma Sertifikası” alan ilk Avrupa kenti Cannes şehrinden sonra Türkiye’de ilk defa Büyükçekmece’ye bu belgenin verilmesi de hem bizi, emek veren arkadaşlarımızı, bilim insanlarımızı mutlu etmiştir” ifadesini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile iş birliğinde, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi’nin desteğiyle Büyükçekmece’de uygulanan CoastWAVE Projesi kapsamında Tsunami riskinin azaltılmasında standart olarak tanımlanmış 12 temel göstergeyi karşılamaya yönelik çalışmalar başarıyla gerçekleşti. Proje kapsamında Büyükçekmece’de Türkiye’nin ilk Tsunami Tahliye Tatbikatı gerçekleştirilmişti. Büyükçekmece Türkiye’de Tsunamiye Hazır Kent Sertifikası alan ilk kent, Avrupa’da ikinci kent olmuştur.

TSUNAMİYE KARŞI 7 DAKİKA ÖNCE UYARIYOR

Boğaziçi Üniversitesi KRDAE Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, projenin 7 farklı ülkede gerçekleştiğini ve Türkiye’de ilk Büyükçekmece’de olduğunu belirterek şunları söyledi : “Bugün burada çok özel bir günü kutlamak için bir araya geldik. Kandilli rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü 2012 yılından bugüne sadece Türkiye’de değil Ege, Akdeniz, Karadeniz ve bağlantılı denizlerde tsunami uyarı merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmekte. Bu süreç zarfında tam 45 tane tsunami uyarı mesajını önce ülkemiz AFAD’a ve ardından bize abone olan 13 farklı ülkeden 21 tane farklı kurumla paylaştık. Tsunami olayına da aslında hem ülkemizin hem toplumumuzun farkındalığı konusunda önemli bir çaba sarf ettiğimizi düşünüyorum. 7 farklı ülkede gerçekleşen bir proje. Şu anda Türkiye’deki İlk Tsunami Hazır Şehir unvanını alan Büyükçekmece Belediye’mizi ve Büyükçekmecelileri özellikle kutlamak istiyorum. Çok ciddi emek sarf edildi. Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama tsunaminin ne zaman geleceğini bilebiliyoruz. Bu konuda öncelikle sizi uyaracak çok önemli bir ekip var, Kandilli. 7 dakika içinde size bu mesajı biz veriyoruz.’’

‘’TSUNAMİYE KARŞI OLAN SEFERBERLİK DEVAM ETMEKTE’’

IOC/UNESCO Tsunami Birimi Yöneticisi Bernardo Aliaga Rossel topluluklar için tsunamiye karşı bir seferberlik olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: ‘’Günümüzde 11 tane tsunami habercisi olan merkezlerimiz mevcut. Türkiye’de bir tanesine eşlik ediyor. Son kademeye kadar da gideceğimizin farkındayız. Bunun yüzünden bir amacımız mevcut. Koruma açısında da önemli bir şekilde çalıştığımızı belirtmeliyim. Şu anda fazlasıyla olgun ve aktif sistemimiz mevcuttur. 2030 yılına kadar tsunami farkındalığını yüzde yüz bir farkındalık kazandırmak için, tsunamiye hazır bir şekilde beklemek için.  Bu fırsat için de Büyükçekmece’de olmaktan fazlasıyla müteşekkiriz ve konuşmacıların da belirttiği üzere büyük bir fırsat olduğunu anlıyoruz. Topluluklar için tsunamiye karşı olan seferberlik devam etmekte şu anda. Bütün katılımcıları ve destekçileri de kutlamaktayım bu tsunamiye hazırlık programında yer aldıkları için.’’

‘’TÜRKİYE TSUNAMİYE HAZIRLIK PROJESİNDE İLK SIRALARDA’’

Sertifika takdim töreninde ICG/NEAMTWS Program Uzmanı/Teknik Sekreteri Dr. Denis Chang Seng, Türkiye’nin tsunamiye hazırlık projesinde ilk sıralarda olduğunu belirterek şöyle konuşma yaptı: ‘’ Son senelerde tsunami hazırlığını fazlasıyla tartışmaktayız. 2022’de bu programımıza başlamış olduk. Yaklaşık 10 ülkede 14 enstitüde tsunami hazırlığına dair mücadelemizi sürdürmekteyiz. Yaklaşık 7 ülke olarak tsunamiye hazırlık için belirlediğimiz yer mevcut. Türkiye’deki tsunamiye hazırlık seferberliğini de şu anda fazlasıyla görmekte olduğunu anlıyoruz. Avrupa Birliği’nin yanı sıra Türkiye’nin tsunamiye hazırlık projesinde ilk sıralarda olduğunu görmekteyiz. Biz de burada Türkiye’nin bu davranışından ötürü tebriklerini ve kutlamasını yapmak için buradayız. İstanbul’da tsunamiye hazırlık programının tanıtımından dolayı buradayız. Herkesi tebrik ediyorum.‘’

“UMUYORUM Kİ BU BAŞARI KATALİZÖR OLARAK GÖRÜLÜR’’

CoastWAVE Yardımcı Proje Sorumlusu Dr. Derya Itır Vennin, Büyükçekmece’nin Tsunamiye Hazır İlçe Unvanını almaya hak kazandığını belirterek proje hakkında şu bilgileri verdi : ‘’UNESCO himayesinde Büyükçekmece’nin Tsunamiye Hazır İlçe Sertifikası alması denizlerden gelecek felaketlere karşı hazırlıklı ve dayanıklı olma konusundaki ortak çabamızın bir kanıtıdır. UNESCO Hükümetler Arası Oşinografi Komisyonu Tsunamiye Hazır Tanıma Programının bir parçası olarak ve Avrupa Birliği Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü finansal desteğiyle 1 Eylül 2021’de Kuzeydoğu Atlantik ve Akdeniz bölgelerinde 7 ülkeyi kapsayan CoastWAVE projesini başlattı. Türkiye’de proje paydaşlarımız Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kıyı Liman Mühendisliği laboratuvarıdır. Projeyi diğer kurumlarla ortaklaşa çalışmışlardır ve ortaklaşa yürütmüşlerdir. İstanbul Büyükçekmece ilçesi UNESCO Tsunamiye Hazır Programını uygulamış, gereken göstergeleri tamamlayarak Mart 2024 yılında Ulusal Tsunami Hazır Konseyi’nin onayını alarak Tsunamiye Hazır İlçe Unvanını almaya hak kazanmıştır. Kandilli ve ODTÜ’nün sağladığı uzmanlık ve rehberlik Büyükçekmece’nin tsunamiye hazır statüsüne ulaşması başarısında şüphesiz ki önemli bir rol oynamıştır. Umuyorum ki bu başarı katalizör olarak görülür ve diğer ilçelerimizin de sizin yolunuzu izlemeye teşvik eder. Büyükçekmece Belediyesi’ne ve paydaşlarına bu olağanüstü başarıları için tekrar tebriklerimi sunuyorum. ‘’

 

“ESAS OLAN DEVAMLILIĞINI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ İYİ DENETLEMEK”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları söyledi: “Yurt içi, yurt dışı bilim insanlarının katılımıyla 2021’de başlayan bir sürecin sonuna geldik. Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak mutluyum. Önemli bir süreç yaşandıktan sonra bu sürecin sonunda UNESCO tarafından sertifikalandırma bir bakıma ödül verilmesi şehrimiz adına kıymetlidir. İstanbul’un ilk Deprem ve Tsunami Gözlem İstasyonu Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve belediyemiz iş birliğinde ilçemizde açılmıştır. Tsunamiyi önceden haber verebilen bir sistem olduğunu biliyoruz. Bu çalışmalar kapsamında en çok bizi memnun eden bir diğer çalışma halkın bilinçlendirilmesi özellikle ilkokul, ortaokul, lise okuyan çocuklarımızın bilinçlendirilmesi, toplumun topyekun bilinçlendirilmesi konusunda da yine çok değerli çalışmalar yapıldı. 5 Kasım 2022 tarihinde Büyükçekmece’de Türkiye’nin ilk tsunami tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Bizzat şahsım da yer almıştır. Büyükçekmece’de kurulan “Tsunamiye “Hazır Tanınma Sertifikası” alan ilk Avrupa kenti Cannes şehrinden sonra Türkiye’de ilk defa Büyükçekmece’ye bu belgenin verilmesi de hem bizi, emek veren arkadaşlarımızı, bilim insanlarımızı mutlu etmiştir. Esas olan devamlılığını, sürdürülebilirliğini iyi denetlemek. Büyükçekmece Belediyesi olarak kentsel dönüşümü çok yoğun devam ettiren Türkiye’de örnek bir kentsel dönüşüm yapan belediye olmakla beraber kendi şehrimiz dahilinde tsunamiye hazırlık çalışmalarımızı yapmış olmamız, yapmaya gayret etmiş olmamız siz değerli bilim insanlarıyla, kurumlarıyla, UNESCO ile, Kandilli Rasathanesi ile, diğer kurum ve kuruluşlarla, AFAD ile iş birliği yaparak bu işi bu noktaya getirmiş olmamız sevindirici bir çalışmadır. Esas olan bunu bundan sonraki süreç içerisinde süresiz olarak devam ettirmektir.    

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