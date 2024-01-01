Büyükçekmece yeni yıla 24 mahalleye ağaç dikerek girdi

Her yeni yıla ağaç dikerek girmenin gelenek haline geldiği Büyükçekmece’de 2024 yılına 24 mahallede ağaç dikilerek girildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İstanbul’un yeşil alan zengin ilçelerinden olan Büyükçekmece’de her fırsatta ağaç dikme geleneği sürüyor.

Bayramlar, ulusal ve uluslararası etkinlikler kapsamında düzenlenen her organizasyonda ağaç dikme şartı getiren Büyükçekmece Belediyesi, Cumhuriyetin 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında her 24 mahalleye 7’şer Çınar ağacı dikerek yeni yıla girdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 24. Dönem İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen ağaç dikme törenlerine ilçe halkının da ilgisi yoğun oldu.

2024 yılında tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve barış temennisinde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, eş zamanlı 24 mahallede Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı anısına 7’şer tane çok kıymetli ağaç diktiklerini belirtti.