Büyükçekmece'de festival Rio Karnavalını aratmadı

İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi tarafından 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleşen geleneksel kortej yürüyüşü görsel bir şölen yaşattı. 100 ülkenin katıldığı festivalin görüntüleri Rio Karnavalını aratmadıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Beylikdüzü'ndeki kortej yürüyüşüne 100 ülkeden gelen bin 550 kültür sanat elçisi ülkelerinin geleneksel kıyafetleri ile katılırken ve binlerce Büyükçekmeceli ise kendi tasarladıkları kostümler ile katıldı.

Kore, Güney Afrika, Macaristan, Meksika, Şili, Polonya, Rusya, Ukrayna, Bolivya, Hindistan, Kazakistan, Polonya, Kosta Rika gibi dünyanın dört bir yanından ülkenin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için gelen dansçıların kortej sırasında ortaya koydukları performans büyük beğeni topladı.

Albatros Sahili’nde başlayan korteje yol boyunca ilçe esnafı da konfeti ve havai fişekler ile destek verdi. Büyükçekmeceli balıkçıların da denizden tekneleri ile korteje destek vermeleri coşkuyu daha da arttırdı.

Kortej yürüyüşü Büyükçekmece Kent Meydanı’nda son buldu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün eşi Hatice Akgün ile birlikte katıldığı yürüyüşte vatandaşlara karanfil dağıtarak, 5 Ağustos tarihine kadar sürecek olan festivale davet etti. KKTC Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit, 24. Dönem Milletvekili ve Süleyman Çelebi, Dünya Halk Dansları Federasyonu İkinci Başkanı Gürhan Ozanoğlu ve belediye meclis üyeleri de katılarak vatandaşları selamladı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları kaydetti.

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl törenleri ile 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’mizi birleştirince muazzam bir festival ortaya çıktı. Muazzam bir dünya kültür ve sanat buluşması ortaya çıktı. Çünkü dünyada bir festivale ilk defa aynı anda 100 devletin temsilcileri katılıyor. Şu anda hepsi arkamızda gösterilerini yapıyorlar. Yaklaşık bir buçuk saat sonra Büyükçekmece Belediyesi’nin önüne ulaşacağız. Büyük alanda Cumhuriyet Meydanı’nda bir konserle bu geceyi sonuçlandıracağız. Festivalde kültür ve sanat faaliyetleri çok yüksek düzeyde devam ediyor. Heykeltıraşlar, Dünya El Sanatları Sempozyumu, Dünya Halk Dansları Yarışması, Dünya Kukla Sergisi, 5800 fotoğraf sanatçısının katıldığı Dünya Fotoğraf Yarışması, Türk yemekleri tanıtımı, inanılmaz bir kültür etkinliği, şenliği yaşıyoruz. Uluslararası Festivaller Birliği de “Bunun altından nasıl kalkıyorsunuz, şimdiden sizi tebrik ediyoruz. Dünyada bugüne kadar hiçbir festivale biz 100 ülkeden katıldığına şahit olmadık. En büyük ödülü hak ettiniz” dediler. Bütün İstanbul halkımızı, sanatseverleri, Büyükçekmece ailemi Büyükçekmece Festivali’ndeki etkinlikleri, zenginlikleri, sergileri izlemeye davet ediyorum. Her şey bedava. Festivalimiz hayırlı olsun. Dünya Festivali unvanı almak da Büyükçekmece’ye kutlu olsun.’’