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Büyükakın: "Sivil toplum güçlenmeli"

YAŞAM 03.02.2024, 14:22
Büyükakın: "Sivil toplum güçlenmeli"

Türkiye Kent Konseyleri Birliği ‘Kocaeli Buluşması’ programında konuşan Başkan Büyükakın, “Sivil Toplumun gücünü biz 6 Şubat’ta gerçekleşen depremde gördük. Sivil yapılar güçlenmeli” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Kent Konseyleri Birliği ‘Kocaeli Buluşması’ “Yeni Yüzyılda Erişilebilir Kentler” temasıyla Başiskele ilçesinde gerçekleştirildi. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Sivil Toplumun gücünü biz 6 Şubat’ta gerçekleşen depremde gördük. Sivil yapılar güçlenmeli. Sivil yapıları güçlendirirsen şehir için iyi olur” dedi. Programda aynı zamanda Türkiye Kent Konseyleri Birliği 15. Dönem Başkanlığı Ankara Kent Konseyi’nden Kocaeli Kent Konseyi’ne devredildi.

YOĞUN KATILIM

“Yeni Yüzyılda Erişilebilir Kentler” temasıyla Türkiye Kent Konseyleri Birliği ‘Kocaeli Buluşması’ Başiskele ilçesinde gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, 60 Kent Konseyinden, Kent Konseyi Başkanı, Genel Sekreteri ve Engelli Meclisleri başkanları katıldı.

AÇIK OTURUM

Programda konuşmalar açık oturum şeklinde gerçekleşti. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın birlikte gerçekleştirdiği oturumda ilk sözü Halil İbrahim Yılmaz aldı. Yılmaz; “Türkiye’de koltuktan kalkmak zor olur ama Sürekli eylem olsun diye her yıl başka bir arkadaşımızın önde olmasını sağlıyoruz. Ülkemizde ortak akıldan rahatsız olan belediye başkanları var. Bugün Kahramanmaraş gibi bir kentte kent konseyi yok” dedi. Yılmaz Başkan Büyükakın’a bu konu hakkında neler düşündüğünü sordu.

“SİVİL TOPLUMUN GÜCÜNÜ DEPREMDE GÖRDÜK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bizlerin sizleri desteklememiz gerekiyor. Kent Konseyleri ne için var. Hiçbir yerel yönetim yoktur ki afet anında kendi teşkilatları afeti yönetmeye yetsin. Sivil Toplumun gücünü biz 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş Merkezli depremde gördük. TIR’ların geldiğini gördük. Bu sivil toplumun gücü ile oldu. Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk yola ilk çıktığında nasıl organize oldular. Sivil toplum kuruluşları toplumu öyle birbirine bağlar ki o toplum yönetilmesi zor zamanlarda devreye girer. STK’ların bir çatı altında güçleniyor olması yöneticilerin her zaman isteyeceği bir yapıdır. Bu yapılar olmadan toplumlar bir araya gelemez.” İfadelerini kullandı.

“YEDEP KALKINDIRMA PROJESİDİR”

Büyükşehir Belediyesi olarak kentin dinamik yapıları olan sivil toplum kuruluşlarını desteklediklerini ifade eden Başkan Büyükakın; “Biz Kocaeli’nde Yerel destek programını başlattık. Hedefimiz yerel ölçekte sürdürülebilir kalkınmanın hayata geçmesidir. Katılımcı odaklı komisyonlar kurduk. Bunların nasıl icra edeceğini tanımlayan bir hukuk var. Kent konseyinin yönetimlerindeki alanlar bazen belediyelerin alanına girer. Belediyeler de kent konseylerinin alanını işgal eder. Bizler de sizler de vekilsiniz. Temsilcisiniz. Sahiplik ilişkisi halktan temsilciye gider. Asılın halk olduğunu unutulmaması lazım. Şeffaf olursak, halk ne yaptığınızı görürse hesap verildiğinde doğru mu hesap verildiğini vatandaş anlar. Hesap verirken kıyaslayacakları bir yapıt yoksa nasıl hesap verilecek. Sivil yapılar güçlenmeli. Sivil yapıları güçlendirirsen şehir için iyi olur. Bizim YEDEP projesi bir kalkındırma projesidir. Halka ait olan kaynakları tahsis ederken yine yönetmiş oluyoruz. Ama biz farklı bir şekilde yapıyoruz. İlgililer bir değerlendirme yapılıyor ve ortaya çıkan projeler destekleniyor” açıklamasında bulundu.

DEVİR TESLİM TÖRENİ

Konuşmaların ardından devir teslim töreni gerçekleştirildi. Türkiye Kent Konseyleri Birliği 15. Dönem Başkanlığı Ankara Kent Konseyi’nden Kocaeli Kent Konseyi’ne devredildi. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz bayrağı Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse’ye teslim etti. Devir teslim töreninin ardından ise Kent Konseyleri Başkanları oturumu yapıldı.

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