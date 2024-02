Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Şampiyonlara Vefa Gecesi’nde konuşan Başkan Büyükakın, “Kocaeli spor ve sporcu dostu bir şehirdir” dediKOCAELİ (İGFA) - Sporun Başkenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda sporun her branşına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında Olimpiyat, Dünya, Avrupa Şampiyonaları ve ulusal-uluslararası spor organizasyonlarında derece alan sporcularla birlikte 2024 Olimpiyatları kota yolundaki sporcular, geçmiş dönemlerde ilimizi başarıyla temsil etmiş ve sporcu bırakmış emektar sporcuların katılımı ile ‘Şampiyonlara Vefa Gecesi’ düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen geceye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, çeşitli spor branşlarının temsilcileri ve sporcular katıldı.

“KOCAELİSPOR’A TESİS KAZANDIRACAĞIZ”

“Sporun başkenti Kocaeli’ye hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde 2 yılı pandemi ile geçmişti, depremle mücadele etmiştik. Bu arada 27 tane antrenman ve futbol sahasını yapmayı da ihmal etmedik. 4 tane yarı olimpik yüzme havuzumuz Dilovası, Gebze, Kandıra ve Kartepe'de yapıldı. 204 tane okulun bahçesine basketbol ve voleybol sahası yapıldı. Spor destekleme programı ile 600 tane amatör spor kulübüne 5 yılda 500 milyon liralık destek sağladık. Yeni dönemde Kocaelispor’a bir tesis kazandırmak istiyoruz. Bu sadece Kocaelispor’a kazandırılmış bir tesis olmayacak. Kocaeli’de tüm kulüpler için bu bir kaldıraç noktası olacak çünkü Kocaelispor yukarı doğru gittikçe alttakiler de onunla beraber yukarı doğru yükselecek” ifadelerini kullandı.

“VİNSAN’I DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ”

Vinsan’da birçok tesisin olduğu kısmı daha da büyüterek burayı Sporpark haline dönüştüreceklerini ifade eden Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; ‘’Burada yaklaşık 35 bin 743 metrekarelik bir alan var. İlave spor salonları, kapalı yüzme havuzları, sporcu eğitim merkezi, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, fitnesstan badmintona kadar yapılacak birçok spor için elverişli bir alan olacak. Hemen denizin kıyısında su sporları merkezimiz var. Burası Körfez’in uç noktası, az ileride Başiskele’ye doğru gittiğimizde de başka bir tesis kazandıracağız. İzmit'e artık bir tane olimpik yüzme havuzu lazım. Onu önümüzdeki dönemde şehre kazandırmak için çalışacağız. Çocuklarımız daha 4-5 yaşlarındayken onları temel spor eğitimi ile buluşturmalıyız.’’

SPORCU MÜKEMMELİYET MERKEZİ

‘’Sporcu Mükemmeliyet Merkezi tüm branşlara hizmet edecek. Olimpiyatlara hazırlanacak sporcuların gelip kamp yapacağı tam bir kompleks olacak. İçinde atletizm, cimnastik ve diğer branşlarda gerekli olan tüm yapının bulunduğu Derince'de eski KEV tesislerinin olduğu 58 bin metrekarelik alanda kuracağız. Sporcu konaklama tesisi de içinde olacak. Olimpiyatlara ya da dünya şampiyonalarına hazırladığınız sporcuların burada tam bir kamp alanı olacak. Tüm branşların içinde olduğu tam bir mükemmeliyet merkezi. Sadece Kocaeli'nin değil Türkiye'nin de uğrak noktası olacak. Sporun başkenti iddiasındaki bir şehre yakışacak bir merkez olacak.’’

KARAMÜRSEL’E ‘AHMET TAŞÇI GÜREŞ MEYDANI’

‘’İzmit ve Karamürsel gibi ilçelerde güreş meydanlarına ihtiyaç var. Oralara geleneksel güreşe hizmet edecek yakışır meydanlar kazandıracağız. Karamürsel’dekinin adını da Ahmet Taşçı koyacağız. Sporcular hep hayatını kaybettikten sonra bir yere ismi verilmesin, her birinde şampiyonların ismi olsun. Mesela Darıca’daki salona Eray Şamdan’ın ismini verdik. Sporcu Gençlik Eğitim Merkezleri de yine ilçelere dağılmış vaziyette yapılandırılmış olacak. İzmit’teki spor salonunu da yenileyerek Kocaeli'ye kazandıracağız. Kocaeli aynı zamanda doğa sporları için de çok önemli bir merkez. Bu kentin yüzde 50'si orman. Dağlara ulaştıktan sonra inanılmaz sporlar yapmak mümkün. Gebze Ballıkayalar’da bir merkez oluşturup özellikle dağcılık, tırmanma, doğa bisikleti gibi ekstrem doğa sporlarının yapılabileceği, çadır ve karavanların konuşlanabileceği, kamp ve izciliğin güçlenebileceği alanlar kazandıracağız.’’

“KÜREK VE YELKENİ TEKRAR CANLANDIRACAĞIZ”

‘’Karadeniz ve Sapanca'ya 15 kilometre kıyımız var. Başiskele, Karamürsel ve Darıca’da uluslararası standartlara uygun, kürek ve yelken sporları başta olmak üzere kapalı açık bot alanlarının içinde olduğu, küreğin yelkenin tekrar canlanacağı bir alan oluşturacağız. Anne Şehir Spor Merkezleri adını verdiğimiz özellikle bayanların çok büyük keyifle gittiği sporla sağlıklı yaşamın buluştuğu alanları yaygınlaştıracağız. Sadece lisanslı sporcular bizim ilgi odağımızda değil, sporu ‘yaşam için spor’ konseptinde de düşünüyoruz. Sporun tabana yayılması da bu anlamda çok kıymetli. Yaşı ilerlemiş, gençliğinde spor yapmamış, bu merkezlere gelip hem sağlığını kontrol ettiren hem de orada aynı zamanda sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi başaran çok sayıda kardeşimle tanıştım. Buralar aynı zamanda yaşama tekrar sporla tutunmanın da merkezleri olacak. Kocaeli genelinde 18 farklı merkezde bunları yapıyoruz ihtiyaç oldukça da bunu genişleteceğiz.’’

“KÖYLERE SPOR TESİSLERİ KAZANDIRACAĞIZ”

‘’Gençler Skate Parkları çok seviyor. İzmit, Başiskele ve Karamürsel'de var, başka yerlerde de yapmaya başladık. Bunların sayısını da tüm ilçelere yaygınlaştıracak şekilde artıracağız. Köylere birçok spor branşında etkinlik yapılabilecek spor tesisleri kazandıracağız. Bunların yanında sporcuların ve kulüplerin kullanabileceği mekanlar da oluşturulacak. Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Programı’na yaklaşık 500 milyon lira harcamıştık. Önümüzdeki dönemde de bunları devam ettireceğiz.’’

PARMAKLA GÖSTERİLEN SPOR KENTİ

Böyle bir akılla önümüzdeki süreçte Kocaeli'deki sporu daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu kentin bir spor aklı olmalı. Özellikle kentteki başarı hikayelerinin kitaplaştırılması, başarılı bir sporcunun nasıl yetiştirildiğinin anlatılması gerekiyor. Bu yaklaşımla birlikte Kocaeli gerçekten Türkiye'ye şampiyon sporcular yetiştirme konusunda çok daha güçlü bir şekilde yarışmaya devam edecek. Bugüne kadar spora emek vermiş her birinizi yürekten tebrik ediyorum. Federasyon başkanlarımız bu kente daha çok gelmeye başlayacak ve bu kentte daha çok ulusal ve uluslararası organizasyon yapılacak. Kocaeli her yerde anlatılan Türkiye'nin her yerinde örnek gösterilen bir spor başkenti haline gelecek.”

SPORCULARA ÖDÜL VE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından geçtiğimiz yıl Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında derece alan sporculara ödül takdimi, ulusal ya da uluslararası spor organizasyonlarında derece alan sporculara hediye takdimi ve ilimizi başarıyla temsil etmiş ve sporcu bırakmış emektar sporculara plaket takdiminin ardından ‘Şampiyonlara Vefa Gecesi’ sona erdi.

2023 YILINDA AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA DERECE ELDE EDEN SPORCULAR

İbrahim Demirel 2023 Judo Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncüsü

Yunus Yazgan 2023 Judo Ümitler Avrupa Gençlik Olimpiyatları Üçüncüsü

Emir Selim Arı 2023 Judo Ümitler Avrupa Gençlik Olimpiyatları Birincisi

Tuba Yakan 2023 Karate Büyükler Dünya Şampiyonu

Fatma Naz Yenen 2023 Karate Büyükler Dünya İkincisi

Berra Demirtürk 2023 Karate Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncüsü

Eray Şamdan 2023 Karate Büyükler Dünya Üçüncüsü

Merve Uslu 2023 Paralimpik Judo Büyükler Dünya İkincisi

Uğur Yumuk 2023 Paralimpik Halter Büyükler Dünya Üçüncüsü

Mehmet Demirci 2023 Wushu Büyükler Avrupa Şampiyonu

Furkan Cebeci 2023 Wushu Gençler Avrupa Şampiyonu

Semih Gümüş 2023 Boks Gençler Avrupa Üçüncüsü

2024 Olimpiyatları Yolunda Yarışan Sporcular

Oğuzhan Tüzün Atıcılık

Nedim Tolga Tuncer Atıcılık

Tuğçe Beder Judo

Umalt Demirel Judo

Muhammet Demirel Judo

Muhammed Kaan Aktürk Bedensel Engelli Halter

Faruk Öztürk Bedensel Engelli Halter

Recep Çiftçi Görme Engelli Judo

Ahmet Talha Erdem Down Sendromlu Judo

Doğukan Coşar Down Sendromlu Judo

Firuze Ferda Şevval Devrim Down Sendromlu Judo

Mehmet Can Topal Down Sendromlu Judo

2023 Yılı Ulusal Ya Da Uluslararası Spor Organizasyonlarında Derece Alanlar

Elzem Taş (Danabia Series 2) Atletizm (Birinci)

Beyza Ece Özel (Aerobik Cimnastik Balkan Şampiyonası) (Milli Takım) Cimnastik (Üçüncü)

Nil Turabi (Aerobik Cimnastik Balkan Şampiyonası) (Milli Takım) Cimnastik (Üçüncü)

İpek Çetindağ (Aerobik Cimnastik Balkan Şampiyonası) (Milli Takım) Cimnastik (Üçüncü)

Ceyda Güven (Avrupa U18 Kadınlar Trofhy) Ragbi (Üçüncü)

Hilal Karagöz (Avrupa U18 Kadınlar Trofhy) Ragbi (Üçüncü)

Sedanur Alagöz (Avrupa U18 Kadınlar Trofhy) Ragbi (Üçüncü)

Tuğbanur Yavuz (Avrupa U18 Kadınlar Trofhy) Ragbi (Üçüncü)

Eyüp Ensar Daş (Konferans A Takımı Büyük Erkekler Konferans Şampiyonası) Ragbi (Birinci)

Kerim Cömert (Konferans A Takımı Büyük Erkekler Konferans Şampiyonası) Ragbi (Birinci)

Ramazan Tomruk (Konferans A Takımı Büyük Erkekler Konferans Şampiyonası) Ragbi (Birinci)

Bilal Emin Kahraman (Büyükler Dünya Şampiyonası) Sualtı (Dördüncü)

Muhammed Taha Çevik (Büyükler Dünya Şampiyonası) Sualtı (Dördüncü)

Eslem Rüveyda Tomak (Balkan Şampiyonası) Taekwondo (Birinci)

Ravza Kahyaoğlu (Balkan Şampiyonası) Taekwondo (Birinci)

Yusuf Demir (Ordulararası Dünya Şampiyonası) Güreş (İkinci)

Seçkin Duman (671. Antalya Elmalı Yağlı Güreşleri Başaltı Şampiyonu Olarak Başpehlivanlığa Yükseldi) Yağlı Güreş (Birinci)

Emre Duman (Türkiye Yağlı Güreş Ligi 3. Olarak Başaltına Yükseldi) Yağlı Güreş (Üçüncü)

Hisareyn Spor (Gençler Türkiye Şampiyonası) Futbol (Üçüncü)

Beren Çetin (10 Yaş Türkiye Şampiyonası 2024) Satranç (Birinci)

Yusuf Kerem Şahin (10 Yaş Türkiye Şampiyonası 2024) Satranç (Birinci)

Burak Demirboğa (Buz Pateni Avrupa Şampiyonasında Finallere Kalan İlk Erkek Patenci)

Ömer Abdurrahim Özer (Takımlar Avrupa Şampiyonası) Karate (Üçüncü)

Enes Bulut (Takımlar Avrupa Şampiyonası) Karate (Üçüncü)

Hüseyin Efe Özmen (Takımlar Avrupa Şampiyonası) Atıcılık (Üçüncü)

Süleyman Güvercin (Takımlar Avrupa Şampiyonası) Atıcılık (Üçüncü)

Erdoğan Akkaya (Takımlar Avrupa Şampiyonası) Atıcılık (Üçüncü)

Kocaeli'yi Temsil Etmiş Ve Sporu Bırakmış Emektar Spor İnsanları

Ramis Kahveciler (Güreş)

Ahmet Taşçı (Yağlı Güreş)

Rahmetli Aydın Demir Adına Eşi Nursel Demir (Yağlı Güreş)

Yaşar Altıntaş (Futbol)

Bünyamin Akman (Kulüp Temsilcileri Adına)

Nezih Sudak (Basketbol)

Nurgül Söylemez (Kadın Basketbol)

Bülent Erçetin (Voleybol)

Bahri Tanrıkulu (Tekvando)

İbrahim Kerkez (Judo)

Hasan Antika (Atletizm)

Muzaffer Öztürk (Bisiklet)

Ali Çelikiz (Boks)

Mustafa Çulcu (Eski Futbol Mhk Başkanı)

Fikret Tarım (Yelken)

Bedri Dölkeleş (Kocaeli Hakemler Derneği Kurucusu)