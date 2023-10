Büyükakın: Hayali olmayanın geleceği de olmaz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılında Cumhuriyeti ilelebet yaşatacak gençlere 330 Robotik Kodlama Atölyesi armağan ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kodlama, yenilikçi akıl ve içsel bilişsel zekâyla yetişmeleri için önemli eğitim adımları atmaya devam ediyor. Cumhuriyetin 100. yılında da kendi yazılımlarını yazacak teknolojiyi yakalayan gençleri desteklemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda gelişen teknolojiyi süreç içinde takip eden Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesini (KODELİ) hayata geçirdi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende, hayata geçirilen 330 Robotik Kodlama Atölyesi’nin tanıtımı yapıldı.

Program öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile beraberindekiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Bakan Tekin de 2 bine yakın okulda Bilişim Teknolojileri laboratuvarları kurdukları bilgisini verdi.

“DÜNYAYI BİLGİYİ KULLANANLAR YÖNETECEK”

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Büyükakın, her şeyin bir hayalle başladığını söyledi. Hayali olmayanın geleceğinin de olmayacağını dile getiren Başkan Büyükakın, “Biz hep yaptığımız projelerde geleceği düşündük. Yarınlar için nasıl bir miras bırakacağımızı, çocuklarımızın nasıl ayakta kalacağını ve Türkiye’nin yeni yüzyılını nasıl hazırlayacaklarını düşündük. ‘Biz belediyeyiz yol yaparız, köprü yaparız’ demedik. ‘Yarın ne olacak?’ dedik. Zamanında okuryazarlığı arttırmak ne ise bugün ise bugün kodlama o demek. Birçok proje gerçekleştirildi. İlk proje 2009 yılında hayata geçirildi. O dönem her çocuğa bir bilgisayar programı vardı. O programı Kocaeli’de uygulamaya karar verdik. Onlar kendi çocuklarına bilgisayar vererek geleceğe hazırlıyorlar biz de bu şehrin çocuklarını hazırlayalım dedik. Her sene ilkokulu bitirip ortaokula geçen çocuklara bilgisayar verdik. Daha sonra yerini tabletlere bıraktık. Daha sonra Fatih Projesine örnek olan Akıllı Tahta Projesini yaptık. Sonra tüm ülkeye yayıldı. Artık tablete ulaşmak o kadar zor değil. Yaygınlaştı, devam olarak kodlama sınıfları oluşturmaya başladık. Dünya bilgiyi kullananların yönettiği yere doğru gidiyor” diye konuştu.

ÖDÜLLERİ BAKAN TEKİN VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi ve diğer paydaşlar iş birliğiyle düzenlenen KODELİG’23 Robotik Kodlama Yarışması, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmişti. Atölyelerinde eğitim alan öğrenciler, ikinci kez düzenlenen robotik kodlama yarışmasına katılarak uluslararası yarışmalar öncesinde deneyim kazanmış oldu. 3 gün boyunca süren mücadelelere 340 okuldan 532 öğrenci katıldı. 7 kategoride genel, 1 kategoride de ulusal yarışmalar yapıldı. Bilginin ve teknolojinin ön plana çıktığı yarışmalarda katılımcılar dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Dereceye giren öğrencilere Bakan Tekin tarafından Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılan programda ödülleri verildi. Ödül töreninden önce telekonferans ile Darıca Şehit Murat Tevlim Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İzmit Yahya Kaptan Ortaokulu’na canlı olarak bağlanıldı.