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Büyükakın: Engellilerimize engelsiz binalar inşa ediyoruz

YAŞAM 17.12.2023, 10:52
Büyükakın: Engellilerimize engelsiz binalar inşa ediyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, merkezin engelli ailelerinin sosyal yaşama katılmasını sağlayacağını söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylere yönelik önemli hizmetlerinden olacak İzmit ve Gebze’deki engelsiz yaşam merkezlerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Engellilere ve ailelerine yönelik hizmetlere ayrı bir önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Merkezde engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye kadar her türlü sosyal ihtiyaçlarının karşılanacağını aktaran Başkan Büyükakın, ‘’Engelsiz yaşam merkezlerimiz adına uygun bir şekilde tüm engel grupları düşünülerek tamamen ‘engelsiz’ binalar olarak inşa ediliyor. Bu projeyle engelli bireylerimizin ve ailelerinin sosyal hayata aktif katılmalarını istiyoruz. Ailelerimiz özel çocuklarını güvenle buraya teslim edebilecek. Kocaeli, engellilere ve ailelerine yönelik hizmet ve eserleriyle yine öncü olacak’’ dedi.

İNŞAATTA YÜZDE 50 İLERLEME

Büyükşehir Belediyesi, engelli “İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi Yapım İşinde” H bloğun tuğla duvar imalatları tamamlandı. F blokta tuğla duvar imalatına özel bireyler ve aileleri için İzmit ve Gebze’de iki engelsiz yaşam merkezi oluşturuyor. Arazideki inceleme çalışmalarını devam ettiren ve Büyükşehir’in tüm projelerini yerinde görüp değerlendiren Başkan Büyükakın, İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatıyla ilgili yerinde detaylı bilgi aldı. Başkan Büyükakın’a Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık eşlik ederken Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ile müteahit firma yetkilileri, inşaatın alanında yüzde 50 oranında ilerlemeye sahip oldukları bilgisini verdi.

İzmit Engelsiz Yaşam Merkezinde idari bölümlerin yanı sıra bekleme alanı, danışma, eğitim birimi, revir, idari sorumlu ofisi, çok amaçlı salon, aile danışmanlığı birimi, psikoterapi birimi, konferans salonu, kütüphane, resim, barista, dokuma, matbaa, kuaför, müzik, el sanatları, mutfak ve bilişim atölyeleri, çok amaçlı eğitim salonu, bireysel eğitim sınıfları yer alacak. Yine proje dahlinde bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay bayan soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescid, tuvalet-lavabo, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası ve oyun odası projede bulunacak.

2 MERKEZİN MALİYETİ 250 MİLYON TL

İzmit ve Gebze’deki engelsiz yaşam merkezlerinin hazırlık sürecinde öncelikli olarak engelli aileleriyle ve uzmanlarla detaylı toplantılar yapıldığını, projenin bu şekilde hazırlandığı aktaran Başkan Büyükakın, ‘’Bu görüşmelerden sonra proje çalışması yapıldı ve üzerinde tekrar görüşmeler yapıldı. Farklı engel grupları var. Zihinsel ve bedensel engelli olarak iki kategoriye ayırdığımızda bunların altında gruplar var. 6 bin m2’nin üzerinde Gebze ve İzmit’te iki adet yapı tasarlandı. Gebze’de 100 milyon TL’lik yatırıma sahip merkezin inşaatının 2024’ün nisan ayında tamamlanmasını planlıyoruz. İzmit’teki 150 milyon TL’lik yatırım bedeline sahip merkezimizin 2024 yılının haziran veya temmuz sonu bitmesini öngörüyoruz’’ bilgisini verdi.

AİLELER SOSYAL HAYATA KATILACAK

İzmit Engelsiz Yaşam Merkezinin hem zihinsel hem de bedensel engellilerin gelişimine yönelik tasarlanmış özel alanlar ve ortak yaşam alanları olduğunu dikkat çeken Başkan Büyükakın, ‘’Aynı zamanda bu merkezler çocukların spor yapmalarına da elverişli, hidroterapi adını verdiğimiz kadınlar ve erkekler için 2 ayrı havuz yapılıyor. Bedensel ve psikososyal gelişimle ilgili burada eğitimler yapılacak. Bunlar ciddi yatırımlar, özel sektörün bunları yapma imkanı yok. Belirli ölçüde onlar da buradan yararlanacak. Çocuklarını bir yere bırakamayan engelli aileleri sosyal hayata karışamıyor. Onların çocuklarını bırakıp sosyal hayata girmeleri için büyük imkan sağlayacak. Burası buna da elverişli hale getirildi. Engelli dernekleriyle temas halindeyiz, çocuklarını buraya bırakıp işlerini gördükten sonra buradan tekrar alacaklar. Bu devasa hizmetlerle engellilere destek yönünde Kocaeli yine öncü olacak’’ açıklamasını yaptı.

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