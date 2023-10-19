Büyükakın: Belediyeler halka hizmet için var

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediyelerin halk için var, millete hizmet etmek için var olduklarını belirterek, "Halk yoksa belediyeye ihtiyaç yok. İdarelerin varlık sebebi, millete hizmet” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Tokatlılar Federasyonu’nun düzenlediği programa konuk oldu.

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun da eşlik ettiği programa Tokatlılar Federasyon Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Şaşkın, federasyon dernek başkanları ve Kocaeli’de yaşayan Tokatlı vatandaşlar katıldı.

“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Büyükakın, zaman zaman sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, bunun temel maksadının belli konuları istişare ederek fikir alışverişi yapmak olduğunu söyledi. Milletten emanet alınan bir makamı bulunduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “Sizlerden aldığımız emaneti sizlere mahcup olmadan ve son tahlilde Rabbimize mahcup olmadan yerine getirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Bu buluşmalar aynı zamanda size hesap verdiğimiz buluşmalar. Malınızı israf etmiyoruz buna inanın” dedi.

ŞEHRİN ACİL İHTİYAÇLARI

“Belediyeler halk için var, millete hizmet etmek için var” diyen Başkan Büyükakın, şunları söyledi: “Halk yoksa belediyeye ihtiyaç yok, devlete ihtiyaç yok. İdarelerin varlık sebebi, millete hizmet. Dolayısıyla bunu aklımızdan hiç çıkarmadan yolumuza devam ediyoruz. Yeri geliyor şehrin acil olan mesellerini ön plana alıp hizmet ediyoruz, yeri geliyor şehrin 50 yıllık hayalini yapalım diyoruz. Aliya izzetbegoviç’in çok güzel bir sözü var. Diyor ki; ‘Her iktidar geçicidir ve herkes, er veya geç, önce milletin ve nihayet Allah’ın önünde hesap verecektir.’ Bunu unutmadan sizler adına hayırlı hizmetler yapıyoruz. Bunları yaparken, bu kentte bir tane garibin bile aç uyumamasına dikkat ediyoruz. Bu kente bir Müslümanın ahlakına yakışır şekilde hizmet etmemiz gerekir.”

GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE OLMA YOLUNDA

Milletlerin tıpkı insanlar gibi kaderleri olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Aynı dünyadaki mevsimler gibi. Bizim milletimiz açısından mevsim artık bahar mevsimi inşallah. Medeniyetimizin bundan sonra her an yukarı doğru çıktığını göreceksiniz. Daha iyi işler yaparak yarınlara daha güçlü bir Türkiye olma yolunda hep birlikte ilerleyeceğiz.”

Konuşmalar sonrasında program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.