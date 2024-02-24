Büyükakın, Balkan dernekleri ile buluştu

17 Rumeli, Balkan ve Trakya derneğiyle bir araya gelen Başkan Büyükakın, “Büyük devletler; Balkanları, Rumeli’yi unutmazlar, Türki Cumhuriyetleri unutmazlar, Afrika’yı unutmazlar” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 17 Rumeli, Balkan ve Trakya derneğiyle bir araya geldi. İzmit Kadıköy Düğün Salonu’nda Rumeli, Balkan ve Trakya dernekleri istişare grubu tarafından düzenlenen etkinliğe Başkan Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

BÜYÜK DEVLETLER; BALKANLARI, RUMELİ’Yİ UNUTMAZ

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Büyük devletler; Balkanları, Rumeli’yi unutmazlar, Türki Cumhuriyetleri unutmazlar, Afrika’yı unutmazlar. Biliyorsunuz Somali ile yeni anlaşma imzaladık. Bunları yapan önce bölgesel güç, sonrasında küresel güç haline gelir. Yeni Türkiye Yüzyılı derken bunu kast ediyoruz” dedi.

DÜNYADA GÜÇ MÜCALESİ SÜRÜYOR

Başkan Büyükakın, “Ama bununla birlikte katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeliyiz. Bugün yapay zekayı konuşuyoruz. Burada yoksanız geleceğin dünyasında yoksunuz demektir. Teknoloji üzerinden bir mücadele var. Dünyanın dört bir yanında güç mücadele sürüyor. Şehirleri yöneten insanların bu ufukla bakması lazım. Balkanlara ve Trakya’ya bu şekilde bakmak lazım. Siz oralara geziler düzenlediğinizde yatırım alanlarını ortaya çıkarmayı da hedeflemelisiniz” şeklinde konuştu.

KİMSEYİ MAĞDUR ETMEDEN ÇÖZECEĞİZ

Deprem konusuna da değinen Başkan Büyükakın, “Kocaeli’deki 160 bin binanın taramasını tamamladık. Bundan sonraki safhada bu binaların nasıl dönüşeceğini bu kente anlatacağız. Kimseyi mağdur etmeden tüm denklemleri çalışarak uyum sağlayacağız. Sivil toluma bu konuyu anlattığımızda sizler de anlatabilirsiniz. Daha hızlı mesafe alabiliriz. Yılda 15 bin bina üretilir. Değiştirmemiz gereken bağımsız birim 150 bin. 10 yılda başarırsak iyi olur. Ama 5 yılda başarabilmek için büyük seferberlik yapılması lazım. Herkes inanırsa olur. Uyum bizim için son derece önemli” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN ÇOK BÜYÜK DESTEKLER VERİYOR

Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ise “Balkan camiası Kocaeli’de önemli bir camia. Başkanımız Tahir Büyükakın, Rumeli, Balkan ve Trakya derneklerine ve diğer sivil toplum örgütlerine çok büyük destekler verdi. Dışarıdan gelen dostlarımız Büyükşehir Belediyesi’nin sivil topluma böylesi bir destek vermesini hayretle karşılıyorlar. Bundan sonraki süreçte de desteklerinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Dernek başkanlarımız ve camiamız adına Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.