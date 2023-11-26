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Büyük Türk Dünyası'ndan Malatya Büyükşehir'in yatırımlarına yakın mercek

YAŞAM 26.11.2023, 14:50
Büyük Türk Dünyası'ndan Malatya Büyükşehir'in yatırımlarına yakın mercek

Büyük Türk Dünyası Federasyonu Derneği ve Malatya Ülkü Ocakları, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve hizmetlerini gezdi.MALATYA (İGFA) -  Büyük Türk Dünyası Federasyonu Derneği ve Malatya Ülkü Ocakları, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, 100. Yıl Parkı, Orduzu Gençlik Merkezi, Beydağı Tabiat Parkı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuru Kayısı Lisanslı Deposu’nu gezdiler.

Hizmetler hakkında bilgiler alan Büyük Türk Dünyası Federasyonu Derneği ve Malatya Ülkü Ocakları, yapılan çalışmaların Malatya için çok faydalı ve başarılı yatırımlar olduğunu belirttiler.

Faaliyete geçen projeler için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Büyük Türk Dünyası Federasyonu Derneği ve Malatya Ülkü Ocakları, hizmetlerin Malatya’ya Takdire Şayanhizmet ve yatırımlar olduğunu söylediler.

Büyük Türk Dünyası Federasyonu Yurt Dışı Genel Başkanı ve Malatya İl Başkanı Veysel Karademir yaptığı konuşmada, “Şaheser hizmetleri gördükten sonra benim aklıma şöyle bir yorum yapmak geldi. Genellikle Belediye Başkanlarımızsürekli Malatya’nın kanayan yarası olan Şire Pazarı için her seçim öncesi vaatlerde bulunurlardı. ‘Şöyle yapacağız, böyle yapacağız; insanları rahatlatacağız’ gibi söylemlerde bulunurlardı. Tabii ki bu söylemler güzel şeyler; ama önemli olan söylediklerini icraata dökmektir. Selahattin Başkanım seçim dönemlerinde hiçbir zaman böyle bir vaatte bulunmamıştı. Sadece Selahattin Başkan’ın vaat vermediği halde yapmış olduğu hizmetler,  takdire şayan hizmetler. Allah razı olsun, insan odaklı hizmetler. Kendisinin de her defasında her platformda belirttiği gibi; insanın en hayırlısı, insana hizmet edendir. Biz de bunu şu anda sahada görüyoruz. Kendisine biz buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımın hizmetlerinin devamını bekliyoruz” dedi.

Büyük Türk Dünyası Federasyonu üyelerinden Sebahat Demir, yapılan hizmetlerin büyük hizmetler olduğunu belirtirken, Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birim Başkanı Yavuzhan Göktürk ise hizmetlerin gençlere yönelik olduğunu kaydetti.  Malatya Ülkü Ocakları yönetiminden Mehmet Keskin ise, spor tesislerinin, kayısı depolama alanlarının yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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