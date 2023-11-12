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Büyük Önder sevdiği şarkı ve türkülerle anıldı

YAŞAM 12.11.2023, 09:34
Büyük Önder sevdiği şarkı ve türkülerle anıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün 85. vefat yıldönümü dolayısıyla Gebze'de konser düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 85. yıldönümünde sevdiği şarkı ve türkülerle andı. Konsere katılan vatandaşlarda eserlere eşlik etti.

"Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler Konseri" 11 Kasım Cumartesi akşamı Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ses eğitmeni Tuğçe Erenci, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülerden oluşan geniş bir repertuar sundu. Konserde; "Kimseye Etmem Şikayet, Menekşelendi Sular, Bülbülüm Altın Kafeste, Fikrimin İnce Gülü, Havada Bulut Yok, Yanık Ömer, Manastırın Ortasında, Çıkayım Gideyim Urum Eline, Çalın Davullar, Bir Fırtına Tuttu Bizi, Dağlar Dağlar Viran Dağlar, Vardar Ovası ve Pencere Açıldı Bilal Oğlan" eserleri seslendirildi.

HAYATINDAN KESİTLER YANSITILDI

Öte yandan konser sırasında barkovizyondan Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin yer aldığı görüntüler yansıtıldı. Görüntüler eşliğinde eserleri dinleyen vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Konserin sonunda konuklar beğenilerini alkışlarıyla ortaya koydu. Vatandaşlar; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. vefat yıldönümü dolayısıyla düzenlenen konser için başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi sorumlusu Ufuk Eser de konserin solisti ve aynı zamanda Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ses eğitmeni olan Tuğçe Erenci'ye teşekkür çiçeği takdim etti.

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