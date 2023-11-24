Büyük Melet Projesi büyülüyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in mega projelerinden biri olan Büyük Melet Projesi vatandaşların vazgeçilmezi oldu.ORDU (İGFA) - Modern şehircilik anlamında dev projeleri Ordu’ya kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler kente değişim ve dönüşümü yaşatıyor. Göreve başladığı günden bu yana Altınordu ilçesinde bulunan Melet Irmağı’na özel önem veren Başkan Güler’in bu alanda yaptığı Büyük Melet Projesi adeta değişim ve dönüşümü gözler önüne seriyor.

VATANDAŞLARIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Yıllardır kaderine terk edilmiş Altınordu’nun önemli konumlarından birinde bulunan Melet Irmağı arazisi Başkan Güler’in girişimleri ile atıl görünümden kurtularak dört dörtlük bir yaşam alanı oldu. Yürüyüş yolları, yeşil alanlar, rekreasyon alanları ve parklarla yeni yüz kazanan arazi her geçen gün değer kazanarak vatandaşların vazgeçilmezi oldu.

“BURASI BİZE BÜYÜK BİR HEDİYE OLDU”

Proje ile alakalı görüşlerini dile getiren Karapınar Mahallesi Muhtarı Nihat Bayhan çalışmalar dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

Adeta kendilerine hediye edilen bir proje olduğunu söyleyen Karapınar Mahallesi Muhtarı Bayhan şöyle konuştu:

“Sayın Bakanımız güzel bir Melet Projesi başlattı. Daha önce hiç kimsenin akıl edemediği bir projeyi adeta bize hibe etmesi bizi çok mutlu etti. İlerleyen süreçlerde projenin devam etmesi adı altında bizlerle güzel şeyler konuştu. Güzel şeyler kattığı için Sayın Bakanıma ve ekibine Karapınar Mahallesi adına çok teşekkür ediyorum. Burada mükemmel bir sirkülasyon var. Burada yazın oturmaya yer bulamıyoruz. Böyle bir durumun yaşanmasından dolayı da mutlu oluyorum. Burası serin ve ferah bir yer oldu. Burası Sayın Bakanımızın bize hediyesidir.”

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Büyük Melet Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. 3. etap kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaklaşık 58 bin 450 metrekare alanda 32 bin 450 metrekare yeşil alan, 920 metre kıyı yürüyüş yolu, 1 adet kafeterya, 2 adet çocuk oyun ve fıtness alanı, çok amaçlı spor alanları, 420 araçlık otopark, kuru havuz, toplanma ve etkinlik alanları, kent mobilyalarının yanı sıra aydınlatma ve peyzaj yapım işi çalışmalarını sürdürüyor.