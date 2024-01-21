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“Büyük Larende Dönüşümü”nde kuralar çekildi

YAŞAM 21.01.2024, 11:00
“Büyük Larende Dönüşümü”nde kuralar çekildi

Türkiye’de yürütülen en büyük ihya projelerinden Darü’l-Mülk Projesi kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen “Büyük Larende Dönüşümü”nde, tamamlanan yeni iş yerleri için kuralar çekildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Büyük Larende Dönüşümü Projesi kapsamında “Larende Dükkanları Kura Çekiliş” programı gerçekleştirildi.

Tantavi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programın açılışında konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çerçevesini ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışının çizdiği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın önderliğinde şehre ve insana yapılan her yatırımın bu değere artı değer kattığını ifade ederek, “Bugün kuraları çekilecek dükkanlar da bunlardan birisi. Ancak ben çekilecek kuraların da yeni yapılacak iş yerlerinin de Konya’ya yeni bir yatırım kazandırmaktan daha derin anlamlar taşıdığına inanıyorum. Hem Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hem de Darü’l-Mülk Projesi’nin bir parçası olan bu yatırım esas itibariyle öncelikle belediyelerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların, tüm hemşehrilerimizle birlikte ortaya koyduğu müthiş birlik ve beraberliğin kanıtıdır” diye konuştu. 

"TÜRKİYE'DE ÖRNEĞİ AZ OLAN BİR UYGULAMAYLA DÖNÜŞÜM SAĞLANACAK"

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin özel yardımlarıyla Konya’da değil, Türkiye’de çok da az örneği olan bir uygulamayla hem Larende bölgesinde dönüşüm sağlanmış olacağını hem de esnafların yeni dükkanlara kavuşacağını ifade eden Başkan Kavuş,  şöyle devam etti: “Larende ve Şükran’da yaşanan değişim, esnafıyla, vatandaşıyla, yöneticisiyle, her bir ferdinin bu şehre duyduğu saygı ve minnetin ifadesidir ve bu şehrin her bir ferdinin gelişimi, modernlik ve konfor arzusunun da tecellisidir. İşte tüm bu sebeplerle bugün burada çekilen kuralar sıradan bir yatırımın, sıradan bir aşaması değil, tüm bu güzelliklerde kendini anlatan adeta bir manifestodur. Esnaflarımıza şimdiden hayırlı ve bereketli işler diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere destek gösteren, emek sarf eden herkese şükranlarımı sunuyorum.” 

ANGI: “EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu şehrin insanları, şehrin yönetimleriyle bu şehri geleceğe hazırlamak için birlikte yol yürüyor. Uğur Başkanımızın dün Sayın Cumhurbaşkanımızca yeni dönem için tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. İki yıl önce yine bir araya gelmiştik. O bölgeyi yenilemek adına Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibinin ortaya koyduğu gayret; ayrıca Meram Belediye Başkanımızın ekibiyle bir süreç yönetmek adına sizlerle yaptığı iş birliği zaman zaman zorlanılsa da nihai noktaya geldi. Emeği geçen herkese bu şehrin bir insanı olarak teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“KONYA'NIN KADİM TARİHİNE YAKIŞIR BİR İMZAYI LARENDE CADDESİ'NDE MERAM BELEDİYEMİZLE ATIYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 200 yıl Selçuklu'ya başkentlik yapmış kadim bir şehir olduğunu ifade ederek, Selçuklu Darü’l-Mülkü olan bir şehirde yaşadıklarını söyleyerek konuşmasına başladı.
Konya’da onlarca mimari eserin Anadolu'nun tapuları olarak, Anadolu'nun mühürleri olarak kendilerine bugüne kadar eşlik ettiğini belirten Başkan Altay şöyle devam etti: 

“Bununla birlikte maalesef koruyamadığımız bazı tarihi eserlerimiz de var. Larende dönüşümünü bunun için çok önemsiyorum. İnşallah dükkanlar taşındıktan sonra Kale surlarının ortaya çıkarılması ve Konya'nın kadim tarihine yakışır bir imzayı Larende Caddesi'nde Meram Belediyemizle birlikte atmayı planlıyoruz. Bu projemizin adı Darü’l-Mülk ihya projesi. Çünkü Selçuklular başkentlerini Darü’l-Mülk diye ifade ediyorlar. Biz de Darü’l-Mülk’ü yeninden canlandırmak için Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı ile başladık. Elhamdülillah orası gelenlerin gıpta ile baktığı çok önemli bir merkeze dönüştü. Sonrasında Alaaddin Caddesi'ndeki cephe sağlıklaştırma çalışmaları, Taş Bina Kültür Sanat, Depo No-4. 20 ayrı noktadaki dört işimizi tamamlamış olduk. Meydan evlerinde çalışmalarımız devam ediyor. Larende de dükkanları teslim ediyoruz. Şükran’da Meram Belediyemiz işlemlerine devam ediyor.” 

SÜREÇ YÜZDE YÜZ MUTABAKATLA TAMAMLANDI

İşlerin tamamlanmasıyla hem Konya'ya gelen ziyaretçilerin tarihi dokuyu görebildikleri, içinde ticaretin canlı olduğu hem de Konyalıların bu şehirde yaşadıklarını daha iyi anladıkları bir mekana kavuşacağını kaydeden Başkan Altay, “Bu işlerde bizim için en önemlilerinden birisi de Larende Caddesi Kentsel Dönüşümüydü. Esnafımızla yüzde yüze yakın bir mutabakatla süreci elhamdülillah bugün tamamlamak üzereyiz. Dükkanlar tamamlanmak üzere. Ay sonu itibariyle sizlere yer tesliminde bulunacağız. İçindeki eksiklikleri tamamlayarak Şubat sonu itibariyle oradaki faaliyetlerinize başlamanızı istiyoruz. Sonrasında kamulaştırma yaptığımız alanlarda yıkımı gerçekleştirerek hem Larende’deki büyük dönüşümü tamamlamayı hem de sur duvarları ile ilgili hayalimizdeki, zihnimizdeki Konya'ya kazandırmaya çalıştığımız değeri ortaya çıkarmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

“BİZE GÜVENDİĞİNİZ İÇİN SİZE SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Başkan Altay, bu zor işleri Konyalılarla birlikte yaptıklarını vurgulayarak, “Mevlana Çarşı ve Altın Çarşı’da yüzde yüz mutabakatla yapmıştık. Burada da aynı mutabakatla yolumuza devam ediyoruz. Bize güvendiğiniz için size sonsuz teşekkür ediyoruz. Biz de güveninize layık olmak için çabaladık ve gördüğünüz güzel iş yerlerini sizler için hazırladık. Rabbim sizlere bol, bereketli kazançlar versin. Konya'da Larende Caddesi'nde, insanların zihninde hem istediklerini bulabildikleri özellikle inşaat malzemelerinin olduğu bir alan oluşuyor. Buradan vatandaşlarımıza da şunu ifade etmek istiyorum: Artık aradığınızı bulacağınız yeni bir mekan oldu. Çünkü esnafımızın tamamı o bölgede yine aynı sektörlerde çalışmaya devam edecek. Hemen Şehir Hastanemizin karşısında güzel bir alanda esnafımız hizmetlerine devam edecek” ifadelerini kullandı.

“SİZLERİN DE DESTEĞİYLE ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA DA KONYA’YA LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezinde sürdürdüğü 4 köprülü kavşak, Necmettin Erbakan Caddesi, Akyokuş Kasrı ve Palye düzenlemesi, cephaneliğin taşınması, Ağır Bakım Fabrikalarının taşınmayla ilgili çalışmalardan da bahsederek, “Biz hizmetlere eksiksiz devam ediyoruz. Önümüzde işimiz, arkamızda Konyalılar. Gece gündüz demeden gayret ediyoruz. İnşallah sizlerin de desteğiyle önümüzdeki 5 yılda da Konya’ya layık olacak, Konya’nın geleceğini inşa edecek işleri beraber tamamlayacağız.  Büyük Larende Dönüşümü’nün şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Başta Meram Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“KONYA’NIN HAK ETTİĞİ KARŞILIĞI BULMASI İÇİN YÖNETİCİLERİMİZ BÜYÜK MÜCADELE VERİYOR”

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de dönüşüm süreçlerinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, “Eğer tarihte siz başardıklarınızın dışında yeni şeyler söyleyemezseniz mekanlarınız metruk alana, toplumlarınız ise geri de kalan toplumlara döner. Eğer siz kadim birikimi, modern yorumla günün ihtiyaçlarına sunabilirseniz, işte o zaman dönüşümü gerçekleştirirsiniz ve siz tarihi birikiminizle emsallerinizin de ilerisine geçersiniz. Konya’mızın ağırlığı nüfusunun çok ötesinde bir karşılık oluşturuyorsa bunda yerel yöneticilerimizin ve şehrimizin aktörlerinin çok önemli katkısı vardır” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yürüttüğü Dünya Belediyeler Birliği göreviyle iftihar ettiklerini ifade eden Selvi, Başkan Altay’a çalışmaları için teşekkür ederek, şöyle konuştu:

“Bugün de bu kadim şehrin birikimlerini ortaya çıkarmak için ve bugünle yorumlamak suretiyle de modern dünyada Konya’nın hak ettiği karşılığı bulması için yöneticilerimiz, büyük bir mücadele vermektedir. Seyrettiğimiz dönüşüm bunun eseridir. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanımıza, şehrin aktörlerine ve siz ticaretle uğraşan kardeşlerime, memleketimize hizmet, ticaret, kazanç üretecek olan kardeşlerime teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Büyük Larende Dönüşümü Projesi’nde hak sahibi olan esnaflar için kura çekilişleri yapıldı.

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