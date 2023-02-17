BUYSAD'dan hazır yemek ve mobil mutfak desteği

Yüzyılın en büyük deprem felaketini yaşayan Türkiye, depremin yıkıcı- yakıcı etkisi karşısında tek yürek oldu. Binlerce kişi, kurum ve kuruluş, 10 ilde, milyonlarca kişiyi etkileyen depremin yaralarını sarmak için yardıma koştu.BURSA (İGFA) - Bursa Yemek Sanayicileri Derneği de (BUYSAD) deprem meydana geldikten kısa süre sonra hızla organize olarak bölgedeki kurtarma ekipleri ve depremzedeler sıcak yemek verdiler.

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez yaptığı açıklamada, ilk etapta bölgeye hemen hazır çorba, hazır paket yemek ve kumanya gönderdiklerini, ikinci ve üçüncü gün ise afet bölgesinde mobil mutfaklar kurduklarını söyledi. Başkan Dönmez, “Bursa’nın yanı sıra deprem bölgesi ve yakınlarında da hizmet veren üyelerimiz hiç zaman kaybetmeden mutfaklarını hiç tereddüt etmeden tüm depremzedelere açarak yemek dağıtımına başladılar. Hızla koordine olarak bölgeye personel ve ekip ekipman desteğinde bulunduk. Bu afet bize STK’ların ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi” dedi.

Yardımların doğru kanalize edilmesi için YESİDEF (Yemek Sanayicileri Federasyonu) ile iş birliği yaparak bölgedeki Yemek Sanayicileri Dernekleri ile irtibat kurduklarını söyleyen Başkan Coşkun Dönmez, iyi bir planlama yaparak bölgeye önce hazır çorba ve hazır paket yemekleri ulaştırdıklarını belirterek, “Çalışmalarımızda bölgedeki deneyimli meslektaşlarımızla koordineli hareket etmeye özen gösterdik. Üye meslektaşlarımız üç bölgede mobil mutfak kurdular. Yine deprem bölgesinde hizmet veren üye firmalarımız mutfaklarından afetzedelere sıcak yemek hizmeti vermeye ve barınma ihtiyaçlarını da karşılamaya başladılar. Planlama çerçevesinde ve AFAD’ın talepleri doğrultusunda; Hatay, Adana ve İskenderun’da felaketin yaşandığı ilk günden itibaren çalışmalarımıza başladık. İlk hafta ortalama günde 12.000 kap yemek, 20.000 kâse çorba, 5.000 paket hazır yemek ve 10.000 kumanyayı depremzedelere ve yardım ekiplerine sunduk. Halen bölgedeki mutfaklarda her gün 10.000 kap yemek sunmayı sürdürüyoruz. Bu yardımlar, BUYSAD üyelerinin yanı sıra çalışmalarımıza destek veren değerli müşterilerimiz ve tedarikçilerimizin de katkısı ile ihtiyaç olduğu sürece devam ettireceğiz. Bunları yaparken bize destek olan tüm kişi ve kurumlar ile personelimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Coşkun Dönmez, deprem bölgesine yemek yardımını endüstriyel yemek sektörünün boynun borcu olarak gördüklerini ve talep gelmesi durumunda faaliyetlerine aralıksız devam edeceklerini de ifade etti.