BUTGEM’de yeni eğitim dönemi başlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM’de, yeni dönem için başvuru süreci başladı. Yaklaşık 500 kursiyerin eğitime katılacağı ücretsiz programlara 17 Ekim 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.BURSA (İGFA) - BTSO, kentin ticaret ve sanayi hayatının yanı sıra mesleki eğitime yönelik çalışmalarına da devam ediyor. BUTGEM, her sene 3 bine yakın genci meslek sahibi yaparak istihdama katılmalarına öncülük ediyor. Gençlere bilgi çağına ayak uydurup ileri teknolojiyi kullanarak meslek edinme ve meslek geliştirme fırsatı sunan BUTGEM’de 2022-2023 yılı 1. döneminde yaklaşık 20 ayrı kurs programı gerçekleştirecek.

200'Ü AŞKIN EĞİTİM PROGRAMI

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet veren BUTGEM’de yapılacak eğitimlerden 500 kursiyer faydalanacak. Merkezde otomotiv, elektrik-elektronik, metal, makine, tekstil, bilgisayar, endüstriyel otomasyon, finans ve yönetim, bilgi teknolojileri sektörüne yönelik 200 aşkın farklı eğitim programı gerçekleştirilecek. Bu eğitimlerin 2 dönemi meslek edindirme, 4 dönemi ise meslek geliştirme/uzmanlık eğitimlerinden oluşacak. Uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimler için başvurular, 17 Ekim tarihinde sona eriyor. Meslek Edindirme kurlarına 18-35 yaş arası ve en az lise mezunu kişiler katılabilecek. Gündüz saatlerinde ücretsiz olarak verilecek meslek edindirme ön başvuruları ise internet üzerinde ve BUTGEM binasında şahsen kabul edilecek.

ÖN BAŞVURULAR ONLİNE YAPILACAK

BUTGEM’in 2022-2023 yılı 1. eğitim dönemi başvuruları 17 Ekim tarihinde sona erecek. Eğitimlerden yararlanmak isteyenler internet üzerinden ön kayıt başvurusu gerçekleştirebilecek. BUTGEM’in resmi internet sitesi www.butgem.org.tr ve http://onkayit.butgem.org.tr adreslerinden ön kayıt yaptıran aday öğrencilerin sonrasında BUTGEM binasına giderek şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor. Mezun olan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya da sahip olacak.