BUTEM-DER 350 afetzedeyi konutlara yerleştirdi

Bursa Tüm Emlak Müşavirleri Derneği (BUTEM-DER), büyük depremlerin ardından bölge insanının yaralarının sarılmasına destek olmak amacıyla üyelerini de harekete geçirerek Bursa Organize Sanayi Bölgesi, iş dünyası kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve şirketleriyle depremzedenin yanında oldu.BURSA (İGFA) - BUTEM-DER Başkanı M. Zeki Yıldız, ülkemizi yasa boğan depremlerden dolayı büyük üzüntü duyduklarını, acıların dindirilmesi için hemen harekete geçtiklerini anlattı.

Öncelikle deprem bölgesine 3 TIR ve iki kamyonet ile giderek üyelerinin de desteğiyle muhtelif ihtiyaç maddeleri ve kuru gıda götürdüklerini belirten Başkan Yıldız,bölgede aşevi kurarak 30 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdikelrini söyledi.

Dernek üyelerinin Bursa’da yardım toplama çalışmalarını koordine ettiğini belirten BUTEM-DER Başkanı M. Zeki Yıldız, çalışmalarını depremzedelerin geçici konaklamaları yönünde yoğunlaştırdıklarını anlattı.

Bu aşamada üyemiz olan emlak müşavirlerinin portföylerindeki konutların depremzedelere ücretsiz şekilde tahsis edilmesi çalışması başlattıklarını ifade eden M. Zeki Yıldız, "Bu kapsamda ilk olarak Nilüfer ilçesinde eşyalı 120 daireye bölgeden gelen 350 kişiyi AFAD ile koordineli bir şekilde kayıtları tutularak bu dairelere yerleştirildik. Bu depremzede kardeşlerimize her gün öğlen ve akşam yemekleri de yine BUTEM-DER tarafından karşılanıyor” dedi.

BUTEM-DER ve hayırsever konut sahiplerinin destekleriyle depremzedelerin konutlara yerleştirilmesinin yanı sıra ev eşyası ile giysi ve gıda maddesi yardımlarına devam edeceklerini belirten Yıldız, bu konuda müteahhitler başta olmak üzere iş insanlarından, hayırsever vatandaşlardan ve özellikle meslektaşımız olan emlakçılardan portförlerinde bulunan boş daireleri bizlere bildirmelerini önemle beklediklerini sözlerine ekledi.