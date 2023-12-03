Bütçenin yüzde 90'ını yola harcadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak tarihin önemli alt ve üstyapı çalışmalarının altına imza attıklarını ifade eden Başkan Hilmi Güler, “Büyükşehir Belediyesi olarak bütçemizin yüzde 90’lık bölümünü yol ve su yatırımlarına harcadık." dedi.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Boztepe'de bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde yapımı tamamlanan ve son aşamada olan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Ordu'da, klasik belediyeciliğin yanında sosyal, kültürel ve tarım alanlarında da ciddi çalışmaların yapıldığını ifade eden Başkan Güler, hayata geçirilen ve tamamlanacak olan projeler ile de kentin marka değerinin artacağını söyledi.

“ORDU KENDİ KENDİNE YETEN BİR ŞEHİR”

Düzenlen programda sorulan tüm sorulara içtenlikle cevap veren Başkan Güler, yatırım ve hizmetlerle dolu bir 4,5 yılı geride bıraktıklarını vurguladı.

'Yapacaklarımız aslında bizim bundan sonra yapacağımız çalışmalarında teminatı olacak' diyen ve

Ordu’yu bir bütün olarak ele aldıklarının altını çizen Başkan Güler, açıklamalarında şu bilgilere yer verdi:

“Biz Ordu’yu kendi kendine yeten bir şehir yapmak için yola çıktık. Yani dışarıya muhtaç olmadan, gurbet hasreti çekmeden, insanların doğduğu yerde doyan bir kentte kalmasını olmasını istiyoruz. Bununla ilgili bu şehrin kaynakları var mı var. Hem de bizim bilmediğimizden daha fazla kaynakları var. Bizler bu kaynakları gün yüzüne çıkartmak için buraya geldik. Şuana kadar yaptığımız çalışmalarla bu kaynakları gün yüzüne çıkardık. 50 Yıllık bir iş tecrübeye sahip bir kişi olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ordu yaptığımız üretim hamleleri ile kendi kendine yeten bir şehir haline geldi. Ordu’da bizler var olan klasik belediyeciliği yapıyoruz. Bunun haricinde insanların ekonomilerine ne katkıda bulunabiliriz bunun araştırmalarını da yapmamız lazım. 19 ilçesi ile bir bütün olan bu şehir, sadece fındık değil diğer ürünlerle de ön plana çıkması lazım. Bunun için de üretime dayalı şirketler kurduk. Kurduğumuz bu şirketler hem üretim odaklı hem de istihdama dayalı şirketlerdi. Gelinen noktada Ordu yapılan hamlelerle dedikoduların değil üretim ve modernleşmenin merkezi olarak anılıyor"

“BÜTÇEMİZİN YÜZDE 90’NI YOL VE SUYA HARCANIYOR”

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak tarihin önemli alt ve üstyapı çalışmalarının altına imza attıklarını ifade eden Başkan Hilmi Güler, “Büyükşehir Belediyesi olarak bütçemizin yüzde 90’lık bölümünü yol ve su yatırımlarına harcadık. Gelinen noktada Ordu tarihinin en büyük su ve yol yatırımlarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yeterli değil. Ekiplerimiz sahada şuan çalışmalara devam ediyorlar. 19 ilçemizde çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor. Vatandaşlarımızın isteklerine karşılık vermek için yoğun mesai harcıyoruz” dedi.

“ORDU’NUN HUZURLU BİR KENT OLMASI GEREK”

Ordu’nun huzurlu bir kent olması gerektiğinin altını çizen Başkan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ordu’nun huzurlu bir kent olması gerekiyor. Kavgadan uzak, çatışmaya girmeyen, işini yapan, az laf çok iş üreten bir yer olması gerek. Bu konuda sosyologlarla görüştük. Aslında Ordu çok mutlu bir kent. Dışardan bakan herkesin imrendiği bir kent. Bizim hemşerilerimiz dünyanın dört bir yanında başarılı oluyorlar. Demek ki burada bir sevgi eksikliği vardı. Biz bu sevgiyi büyütmeye gelmiştik. Gelinen noktada herkes mutlu ve huzurlu. Kavganın ve çekişmenin olmadığı bir şehir oldu Ordu. Biz işimizi yapıyoruz. Kimse ile tartışma ve ikili diyaloglara girmeden işimizin gereği ne ise biz onu yapıyoruz”

“SUYUN SAĞLIKLI TAŞINMASINI SAĞLIYORUZ”

Ordu’nun su sorunlarına neşter vurduklarını ve 4.5 yıllık sürede önemli yatırımları hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Güler, bu kapsamda en önemli çalışmayı kayıp kaçakların önlenmesi hususunda yaptıklarını belirtti.

Kayıp kaçakta önlenen rakamın Fatsa ilçesinin kullandığı su miktarına eşit olduğuna değinen Başkan Güler, “OSKİ’nin biz göreve geldiğimizde kayıp kaçak oranı yüzde 56 idi. 100 suyun 56’sını kaybediyor, 44’ünü taşıyorduk. Şuan bu rakamı yüzde 36’ya düşürdük. Bunun karşılı 5 milyon metreküp su. Bu da sadece Fatsa ilçemizin tek başına kullandığı su. Bu su kayboluyordu ve bu durumu önlemiş olduk. Ordu’da her şeyi yeniliyoruz. Sadece üst yapı değil alt yapısı da geleceğe hazırlanıyor” şeklinde konuştu.

“ORDU’NUN ÜRÜN YELPAZESİNİ GENİŞLETİYORUZ”

Ordu’da üretimine başlanan tıbbi aromatik bitkilerle fındığa alternatif gelir elde etmek için çalışma yaptıklarını ve Ulubey ilçesinde kurdukları Biyoinavasyon merkezi ile de bu ürünleri işlemeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Güler, şunları kaydetti:

“Fındık dönümünde 5-6 bin TL kazandırıyor. Tıbbi aromatik bitkilerle bir dönümde 25-30 bin TL arası para kazanılıyor. Bu sebeple bu çalışmalara ağırlık verdik. Fındığa ilaveten fındık altı yapılabilecek bir çalışma gerçekleştirdik. Bu ürünleri kurduğumuz Biyoinavasyon Merkezinde işleyerek farklı alanlarda da kullanılmasını sağlıyoruz”

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Ordu basınına ‘gözümüz kulağımız olun’ diyen Başkan Güler, “Biz burada yeni bir anlayışla Ordu basını olarak neler yapalım bunu konuşalım. Daha farklı bakalım. Sizlerde projelerinizle bizlere gelin. Büyükşehir Belediyesi olarak dün olduğu gibi bundan sonra da yerel basınımızın yanındayız. Biz sizlerle büyük bir aileyiz” ifadelerini kullandı.