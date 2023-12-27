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BUSMEK’ten ‘Geleneksel El Sanatları Sergisi’

YAŞAM 27.12.2023, 13:21
BUSMEK’ten ‘Geleneksel El Sanatları Sergisi’

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’ndaki (BUSMEK) 11 farklı branşta eğitim gören kursiyerler tarafından hazırlanan ve 200’den fazla eserden oluşan ‘Geleneksel Sanatlar Sergisi’, Tayyare Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursalıları 2006 yılından bu yana sanat ve mesleki eğitimlerle buluşturan BUSMEK’te el sanatlarını geliştiren kursiyerler, yaptıkları eserlerle göz doldurmaya devam ediyor.

Düzenlenen sergilerle yaptıkları çalışmaları görücüye sunan BUSMEK kursiyerleri, bu kez de tezhip, minyatür, ebru, ciltçilik, seramik, çini, filografi, ahşap yakma, resim, gümüş kazaz, deri branşlarındaki 200’den fazla el emeği eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Tayyare Kültür Merkezi’nde serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic, eğitmenler, kursiyerler ve sanatseverler katıldı.

BUSMEK’in bir halk üniversitesi olduğunu ve 17 yıldır meşalesinin yandığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşların kurslara yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Kursiyer sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Başkan Aktaş, bu zamana kadar 320 bin civarında kursiyerin 13 ilçedeki 25 farklı mekanda hizmet aldığını dile getirdi. BUSMEK aracılığıyla daha fazla insana ulaşmak istediklerini söyleyen Başkan Aktaş, “BUSMEK’te eğitimin yaşı yok. Burada çok güzel fırsatlar sunuyoruz. İş kuranlar, iş pozisyonunu artıran ve geliştirenler var. Bir şehir kültürüyle, sanatıyla, değerleriyle gelişir. Şehrimizin değerlerini ne kadar çok yaşatırsak o kadar yaşanabilir hale gelir. Tezhip, minyatür, çini, resim, deri branşları gibi eğitimlerden geçen kursiyerlerimizin 200'den fazla eseri burada sergilenecek. BUSMEK eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmalara sahip çıkılmasını istiyorum. BUSMEK çatısı altında eğitim alan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic, BUSMEK eğitimlerine katılanların kendilerini geliştirme fırsatı bulduğunu belirterek sergide emeği geçenleri tebrik etti.
BUSMEK kursiyerleri adına konuşan Ebru ve Ciltleme sanatçısı Songül Beşik, bir aile ortamında çalışmaları sürdürdüklerini anlattı. Birçok farklı branşta kaliteli eğitim alma imkanı sunulduğunu belirten Beşik, kendilerini her zaman destekleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve BUSMEK yöneticilerine teşekkür etti.

Konuşmalarının ardından kursiyerler tarafından Başkan Aktaş ve Büyükelçi Alagic’e tablo hediye edildi. Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

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