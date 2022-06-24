BUSMEK’te yaz kursları başlıyor

Ücretsiz ve kaliteli eğitimin adresi BUSMEK’te heyecanla beklenen yaz kursu kayıtları başlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü’ne bağlı BUSMEK, ücretsiz kurslarıyla geleneksel sanatlarımızı öğretip sevdirmeye, meslek eğitimleri ile de meslek sahibi olamayan Bursalılara imkân tanımaya, nitelikli eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

16 yıldır verdiğimiz, Bilişim Teknolojileri, El Sanatları, Güzellik ve Bakım Hizmetleri, Giyim Üretim, Muhasebe-Finansman, Kişisel Gelişim, Spor ve Yabancı Dil gibi alanlarda yüzlerce branşta ücretsiz kurslarımızla hep yanınızda olduk. Dönem içindeki eğitimlerimiz yetişkinlere yönelik olduğundan, çocukların da eğitimlerimizden yararlanması adına yaz tatilinde de ayrıca onlar için yaz kursları düzenliyoruz.

Yaz kurslarında 9-15 yaş çocuk ve 16 yaş üzeri yetişkin kursiyerlere eğitimler veriyoruz. Kurslara busmek.bursa.bel.tr internet adresimizden online ön kayıt olunabileceği gibi aynı zamanda BUSMEK kurs merkezlerinden de kayıt yaptırabilirsiniz. Başvurular 30 Haziran’a kadar devam edecek. Dersler de Ağustos ayında başlayacak.

Yaz kurslarımızda özellikle çocuklar, bir yandan eğitim alırken diğer taraftan yaz tatilinde sosyalleşerek boş vakitlerini kaliteli ve verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacaklar.

Başvuru için busmek.bursa.bel.tr