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BUSMEK'le geçen yıl dolu dolu geçti

YAŞAM 01.01.2023, 14:28
BUSMEK'le geçen yıl dolu dolu geçti

Bursa’da hizmetleriyle adeta bir halk üniversitesine dönüşen Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK), anaokulundan başlayarak hayat boyu öğrenme felsefesi ile toplumun tüm kesimlerini kucaklıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2006 yılında 5 kurs merkezinde ücretsiz sanat ve mesleki eğitim kurslarıyla eğitim yolculuğuna başlattığı BUSMEK, bugün 13 ilçedeki 27 farklı mekânda 350 farklı branş ile yılda yaklaşık 20 bin kursiyerin eğitim aldığı dev bir kuruma dönüştü.

BUSMEK çatısı altında yapılan eğitim faaliyetleri ile 2022 yılı da dolu dolu geçirilirken, toplam 23 bin 837 kişi sanat ve meslek eğitimlerinden ücretsiz yararlandı.

Üniversiteye hazırlık yolunda ‘eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasıyla’ bünyesine üniversite hazırlık kurslarını da dahil eden BUSMEK, kurs takvimini 2022 yılında da eksiksiz uyguladı. 2022 yılında 4 farklı kurs merkezinde düzenlenen üniversite hazırlık kurslarına, halen 1020 öğrenci devam ederken, son 3 yılda 3 bin 500 gencin yararlandığı kurslarda üniversiteye girme başarısı da yüzde 80’leri aştı.

ANA KUCAĞI ÇOCUKLARI 5 BİNİ AŞTI

2019-2020 eğitim döneminde 6 nokta ile faaliyete alınan ana kucağı eğitim merkezleri, BUSMEK’in en fazla ilgi gören hizmetlerinden biri oldu. Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, İnegöl ve Mudanya’daki 22 Ana Kucağı’nda 2022 yılında 2200 minik öğrenci eğitim gördü. Bugüne kadar Ana Kucaklarından eğitim alan çocukların sayısı da 5 bini aştı.

Öte yandan BUSMEK çatısı altında 2020 yılında tek merkezde sunulan diyetisyenlik hizmeti de kurumun en fazla ilgi gören faaliyet alanlarından biri oldu. Sağlıklı, yeterli, dengeli ve bilinçli beslenmeleri adına kadınlara yol gösteren ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunan diyetisyenlik hizmeti verilen merkezlerin sayısı da yoğun talep üzerine 8’e çıkarıldı. busmek.bursa.bel.tr adresinden online başvuru yapan kadınlar bu hizmetten de ücretsiz yararlanıyor. Bugüne kadar 1902 kişi bu hizmetten yararlanırken, halen 1409 kişinin seansları da devam ediyor

İPEKBÖCEKÇİLİĞİ YAŞATIYOR

BUSMEK tüm bu eğitim ve sağlık hizmetlerinin yanında ‘Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor’ projesi kapsamında, 2015 yılında açılan Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi ile ipekböcekçiliğini yaşatmaya devam ediyor. Türkiye’de ilk ve tek olan yerli kozadan yerli ipek üretiminin yapıldığı merkez, aynı zamanda özellikle kırsal mahallelerde de kadın istihdamına katkı sağlıyor. Büyükorhan ilçesi Kınık, Sarnıç ve Karaağız Mahalleleri, Keles ilçesi Sorgun Mahallesi ve İznik İlçesi Derbent Mahallesi'ndeki ipek üretimi ve halı dokuma atölyelerinde çalışan kadınlar hem ipekçiliği yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

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