BUSMEK'in el emekleri Bursalılarla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK) tarafından düzenlenen 16. Genel Sergi, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin izlenimine sunuldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle ‘Türk Dünyası ve Kültürü’ temasıyla organize edilen sergide birbirinden farklı sanat dalında 2 binden fazla el emeği, göz nuru eser Bursalılarla buluştu.

Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, muhteşem bir programla izlenime açıldı. Orkestra sanatçıları ve mehter takımı ile Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası ile BUSMEK Ritim Grubu’nun konseriyle başlayan törende, BUSMEK bünyesinde faaliyet gösteren Ana Kucaklarından mezun olan minikler de protokolü selamladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSMEK’i kuran merhum Başkan Hikmet Şahin’i rahmetle, BUSMEK’in gelişimine büyük katkı koyan Recep Altepe’yi de şükranla anarak sözlerine başladı. Ana Kucaklarından üniversite hazırlık kurslarına, sanattan mesleki eğitimlere kadar BUSMEK çatısı altında yapılanların en önemli göstergesinin bu sergi olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, kurulduğu dönemde sadece 5 ayrı yerde olan BUSMEK'in şimdi 27 farklı mekanda 350 branşta hizmet veren bir Halk Üniversitesi'ne dönüştüğünü söyledi.

Aktaş, BEBKA desteğiyle ameliyat ipliği üretimi ile alakalı önemli bir projeden de bahsetti.

Aktaş, BUSMEK çatısı altında hizmet eden tüm çalışanlara ve bu ailenin içinde yer alan tüm kursiyerlere ve eğitmenlerine teşekkür etti.

Daha sonra açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, daha sonra tek tek stantları gezip, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini inceledi.