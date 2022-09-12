BUSMEK Balıkesir'de tanıtım turunda

Bursa’da hayat boyu öğrenme felsefesiyle 7’den 70’e toplumun tüm kesimlerini sanat ve mesleki eğitim kursları ile buluşturan BUSMEK, bunun yanında Bursa’nın değerlerini tanıtma noktasında da önemli bir görev üstleniyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın turizmden aldığı payı artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım çalışmalarına, BUSMEK de büyük katkı sağlıyor.

Yurtiçi ve yurt dışında düzenlenen fuar ile festival gibi organizasyonlara katılan BUSMEK, hem Bursa'yı hem de şehre özgü değerleri en iyi şekilde tanıtıyor. Son olarak Balıkesir Altıeylül Belediyesi’nin organize ettiği Altıeylül Kurtuluş Festivali’ne katılan BUSMEK, burada açtığı stantla Balıkesirlilere Bursa’yı tanıttı.

Festivali ziyaret eden Balıkesirlilere, ‘kozasından nihai ürüne kadar’ ipeğin süreçleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Bursa ipeğinin kültürel tanıtımının yapıldığı stantta, BUSMEK’in ücretsiz eğitim faaliyetleri hakkında da katılımcılara bilgiler verildi. İpek halı dokuma ve ipek kozalarından ipek çekimi uygulamaları, ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. Ayrıca. ‘ebru’ ve ‘filografi’ sanatlarından oluşan tablolar, çini, deri ve ipek ürünler stantta sergilendi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, BUSMEK standını ziyaret ederek, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve ücretsiz eğitimler nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.