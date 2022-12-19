BUSİAD kurucu başkanı Doğan Ersöz, 28. ölüm yıl dönümünde anıldı

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (BUSİAD) Kurucu Başkanı merhum Doğan Ersöz, vefatının 28. yılında Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anma törenine BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu (YDK) Başkanı Ergun Hadi Türkay, Geçmiş Dönem BUSİAD Başkanlarından Günal Baylan ve eşi Merhum Doğan Ersöz’ün kızı Beril Baylan olmak üzere, dernek üyeleri ile Ersöz Ailesi katıldı.

Merhum kurucu başkan Doğan Ersöz’ün mezarı başında dualar okunmasının ardından, BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, başkan olarak ilk kez anmaya katıldığını belirterek, 2 yıl sonra bile bir sivil toplum kurucusunun anılmasının öneminin büyük olduğunu söyledi.

Başkan Küçükkayalar, Ersöz’ün torunun da BUSİAD üyesi olduğunu anımsatarak, “Gelecek yıl BUSİAD’ın 45, Türkiye Cumhuriyetinin ise 100. yılı. Kurucusu olduğunuz BUSİAD’a yakışır bir etkinlik gerçekleştireceğiz” dedi. Küçükkayalar, BUSİAD’ın TÜSİAD’dan sonra Türkiye’nin ikinci SİAD’ı olarak gerçekleştirdiği öncü rolünü üstlenmeyi de sürdüreceklerini dile getirdi.

Törende rahmetli Doğan Ersöz’le birlikte çalışan Yakup Altınöz anılarını aktarırken, BUSİAD üyeleri de Ersöz’ün değerleri hakkında konuşmalar yaptılar.