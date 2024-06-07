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BUSİAD'dan 'Odak' eğitimi

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Eğitim ve Gelişim Çalışma Grubu tarafından organize edilen 2 Eğitim Zirvesi aşırı sıcağa rağmen büyük ilgi gördü

YAŞAM 07.06.2024, 11:08
BUSİAD'dan 'Odak' eğitimi

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Eğitim ve Gelişim Çalışma Grubu tarafından organize edilen 2. Eğitim Zirvesi aşırı sıcağa rağmen büyük ilgi gördü.BURSA (İGFA) -Bu yıl ikincisi düzenlenen zirvenin teması “Odaklan” olarak seçilirken, zirvenin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Bir insanın yaşamı boyunca süren eğitiminin üç ana kaynak yoluyla olduğu söylenebilir; ailede eğitim, toplumda eğitim ve eğitim öğretim kurumunda eğitim” dedi.

Türkiye'nin endüstriyel gereksinimlerine tam olarak yanıt verebilecek şekilde teknik temel-ara eleman yetiştirme programlarını en kısa sürede hayata geçirmeli, sözde kalan sanayi – okul işbirliği mutlaka sağlanması gerektiğini ifade eden Başkan Küçükkayalar, "Açılmış ve açılacak her seviyedeki eğitim ve öğretim kurumunu niteliksel ve niceliksel açıdan geleceği görerek çok iyi değerlendirmeli, müfredat içeriğini çağımızın ve ülkemizin gereksinimlerine uygun hale getirmeli, bilimsellikten ve liyakattan asla taviz vermemeliyiz. Eğitim ve öğretim kurumlarımızın tamamında gerek öğrencilere gerekse öğreticilere yönelik verilecek derslerin ve eğitimlerin geleceğimize yön verecek dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümleri içermesini sağlamalıyız. Her şeyin temelinde eğitimin olduğu gerçeğini her zaman aklımızda tutmalıyız" diye konuştu.

“YETENEĞE ERKEN YATIRIM...”

BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim ve Gelişim Çalışma Komitesi Sorumlusu Orçun Sarıca ise Zirve’nin mottosuyla ilgili konuştuktan sonra, “Her şeyi değil öncelikli şeyleri yapmaya, odaklanmaya ihtiyacımız var” dedi. Sarıca, “Dışarıdan hazır yeteneği bulmak maliyetli. O nedenle yeteneği erken keşfedip, yatırım yapmak önemli. Kişinin ihtiyacına özgü eğitimler vermek önemli” dedi.

OpM-D Danışmanlık Kurucusu İnan Acılıoğlu, “Dijital ile Dönüşen İş Dünyası” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Dönüşen ve dönüşemeyen şirketlere örnekler veren Acılıoğlu, şirketlerin ömrünün kısaldığını, dijital dönüşüme yatırım yapan şirketlerin açık ara önde olduğunu ifade etti.

İzgören Akademi Bursa Bölge Müdürü Özlem Erbaşlar ise “Öğrenme ve Gelişimin Etkisini” anlattı. Erbaş, e öğrenmenin pastadaki payının giderek arttığını rakamlarla aktardı.

Konsul Group İş Geliştirme Müdürü Vesile Bahtiyar, BUSİAD Makine Bakımcısı Okulu, Oyak Renault Yetenek Yönetimi, Öğrenme ve Gelişim Departman Müdürü Elif Yurdanur ise BUSİAD İnsan Kaynakları Kodları eğitimi hakkında katılımcılar bilgi aktardılar.

K2C Danışmanlık Ortağı Fazıl Oral ise “Bilinmeyeni Kucaklamak” başlıklı konuşmasında, dünyanın gidişatına ilişkin tabloyu ortaya koydu. Oral, tüm çalışmanın şehirli olmak için yapıldığını ifade ederek, “Borçlu bir dünyadayız. Paraya ihtiyaç var ama o da yok” dedi.

Daha sonra gerçekleştirilen ve Fazıl Oral’ın yönetimindeki panelde “Yönetim Kurullarının Liderlik ve İnsan Kaynakları Ajandası” tartışıldı. Panelde, ORAU Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Orhan ile İpeker Tekstil Yönetim kurulu Üyesi İhsan İpeker, kendi deneyimlerini dinleyicilerle paylaştı. Ayşegül Orhan, yeni neslin fark yaratmayı önceliklediğini ifade ederken, İpeker ise Z kuşağının oldum, biliyorum anlayışını gördüklerini, ama hayat boyu öğrenmenin olduğunu belirtti. İpeker, “Geldiğimiz noktada ikilemdeyiz. Tarihimizde hiç bu kadar emekli çalışanımız yoktu. Bir geçiş dönemindeyiz. Bugünün gençliği değişimi getirecekler” dedi.

Zirve sonunda, sosyal medyada en çok paylaşım yapan 3 katılımcıya Atatürk portresi hediye edildi.

Etkinliğin sonunda katılımcılar Norm Ender’in 100. Yıl Marşı’yla fotoğraf çektirdiler. 

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