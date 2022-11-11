BUSİAD'dan Atatürk'e Beethoven’lı anma

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) katkılarıyla, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) -Şef Naci Özgüç yönetimindeki Bursa Devlet Senfoni Orkestrası’nın, iki bölüm olarak gerçekleştirildiği konserin ilk bölümünde, Piyano Sanatçısı Özgür Aydın, Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosu'nu seslendirirken, ikinci bölümde ise Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, yine Beethoven'ın 5. Senfonisi'ni seslendirdi.

Konser izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.