BUSİAD'da yaza merhaba gecesi

BUSİAD Evi bahçesinde yapılan Yaza Merhaba Gecesinin ana konusunu, BUSİAD’ın deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar ve bölgeye gerçekleştirilen ziyarete ilişkin izlenimler oluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, iş insanlarından deprem bölgesine desteklerini sürdürmelerini istedi.

BUSİAD yönetim Kurulu Başkanı Küçükkayalar, deprem nedeniyle üyelerle buluşmaların sekteye uğradığını ifade ederek, “Ancak biz bu sırada, faaliyetlerimizi sürdürdük” dedi. Yapılan etkinlikler hakkında da bilgiler veren Küçükkayalar, Bursa vizyonu çalışması ve hazırlanana afet rehberlerine de değindi.

Yeni oluşan Meclis ve Hükûmetten de beklentilerini dile getiren Küçükkayalar, “Güven ve istikrar ortamının en kısa sürede sağlanmasını diliyoruz ve bekliyoruz. Biliyoruz ki güven ve istikrar bize öngörülebilirliği getirir. Bu üç koşul ne kadar kısa sürede sağlanabilirse bizler de yeni yüzyılımızın olmazsa olmazı olan “Dijital, Yeşil ve Toplumsal Dönüşümler” üzerine o kadar daha çabuk eğilir ve daha etkin çalışmalar yaparız.

Unutmayalım ki ülkemizin daha hızlı, daha dengeli, daha verimli, daha çevreci, daha katma değerli, daha sosyal, kısacası daha fazla kalkınması bu üçlü dönüşümü olabildiğince çabuk başarmasından geçmektedir” dedi.