BUSADER'den 2023'e 'astrolojik' bakış

İyilik hareketine Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu çatısı altında devam eden Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği, 16 yeni üyeyi bünyesine kattığı son toplantısında Astrolog Funda Sağışman’ı ağırladı.BURSA (İGFA) - Bursa’da eğitim ve sağlık alanlarında başlattığı hizmet hareketini artık federasyon yapısıyla tüm Türkiye’ye yaymaya hazırlanan Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu, bünyesinde yer alan Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği ile yeni bir etkinliğe daha imza attı.

Her geçen gün giderek büyüyen BUSADER ailesine 16 yeni üyenin daha düzenlenen törenle katıldığı Podyum Davet’teki etkinliğin konuşmacı konuğu ise Astrolog Funda Sağışman oldu.

Konuklara ''Astroloji Dilinden 2023 Rotası'' başlıklı bir sunum yapan Sağışman, 2023’ün lider savaşlarının yılı olacağını söyledi. Ancak bu savaşın sıcak değil psikolojik bir savaş olacağını belirten Sağışman, 2023’te yaşanacak gelişmelerin önümüzdeki yüz yılı etkileyeceğini iddia etti.

İlgiyle izlenen sunumun sonunda BUSADER'e yeni katılan Feray Zunçayır, Ensar Akar, Başak Mutluer, Dilek Cantürk, Ebru Karagül, Ece Mutlu, Gülbin Kılıç, Hülya Bayraktar, İlknur Yeşil, Jale Tabaklar, Dr. Meltem Öner, Mert Karabaş, Mustafa Belhan, Simden Ceylan, Dr. Şülin Özer, Zekiye Gamze’ye düzenlenen törenle üyelik rozetleri takıldı.