BUSADER Ata'nın huzurunda

İyilik hareketine, bünyesindeki 5 dernek ve federasyon yapısıyla devam eden Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER), Başkan Zerrin Özgüle önderliğinde Ata’nın huzuruna çıktı. Anıtkabir ziyaretinde Federasyona bağlı derneklerin üyeleri ve Yönetim Kurulu geniş bir katılımla yer aldı.BURSA (İGFA) - 2017’den bu yana Bursa’da eğitim ve sağlık alanlarında birçok insanın hayatına dokunan, yoluna Bursa’nın yanısıra İstanbul ile Ankara’nın da yer aldığı dernekleriyle federasyon olarak devam eden Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER), kuruluşunun 5. yılında, beş yıl önceki ziyaretiyle aynı tarihte, bu sefer bünyesindeki beş güçlü yapıyla başkent Ankara’nın yolunu tuttu.

İlk olarak kalabalık bir katılımla Ata’nın huzuruna çıkan Federasyon Başkanı Zerrin Özgüle, düzenlenen resmi törenle Atatürk mozolesine çelenk sundu.

Ardından Anıtkabir özel anı defterini imzalayan Başkan Özgüle, BUSADER olarak ulusala hatta uluslararasına yayılma ve daha çok insana el uzatabilme hedefiyle sağlık ve eğitim alanlarında çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirterek, “Biz gücümüzü Senden alıyoruz; herzaman sana layık evlatların olmaya ve topluma üstün bir çabayla hizmet etmeye çalışıyoruz. Yolun yolumuzdur ATAM” yazdı.

BAKANLIKLARDA AĞIRLANDILAR

Federasyon Başkanı Zerrin Özgüle ve Yönetim Kurulu Ankara ziyaretleri kapsamında Sağlık Bakanı Yardımcıları Dr. Şuayip Birinci ve Halil Eldemir’i makamlarında ziyaret ederek, bugüne dek yaptıkları çalışmalarla hedefleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Dr. Mehmet Burak Öztop ve Daire Başkanı Mustafa Örnek ile de biraraya gelen üyeler yeni projeleri için tam destek sözü alıp, ardından Kültür ve Turizm Bakanığı’na geçtiler. Burada da Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’u ziyaret eden yönetim, Başkan Zerrin Özgüle önderliğinde tam bir başkent çıkarmasına imza attı.