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Bursa’nın üreten kadınlarına Büyükşehir gücü

YAŞAM 28.12.2023, 14:35
Bursa’nın üreten kadınlarına Büyükşehir gücü

Bursa’da kadın istihdamına yönelik geliştirdiği projeler kapsamında üreten kadın kooperatif ve derneklerine bugüne kadar önemli destekler sağlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ürün alımlarıyla üreten kadınlara can suyu oluyor.BURSA (İGFA) - Yıllardır BUSMEK vasıtasıyla kadınları nitelikli işgücü haline getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, üretim sürecindeki kadınların desteklenmesi amacıyla projelerine de devam ediyor.

Daha önce 17 ilçede faaliyet gösteren kadın kooperatif ve dernekleri tek tek ziyaret edip, ihtiyaç ve beklentilerini tespit eden Büyükşehir Belediyesi, yer tahsisinden üretim malzemelerinin teminine, masa, sandalye ve çevre düzeni ihtiyaçlarının giderilmesinden salça makinesi, kurutma makinesi, derin dondurucu gibi ekipmanların alınmasına kadar her alanda üretici kadınlara destek sağladı. Pandemi sürecinde de ihtiyaç sahiplerine yapılan gıda yardımlarını, üreten kadınlar için faydaya dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerinden satın aldığı el emeği ürünleri, gıda kolileriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturmuştu. Üreten kadın kooperatif ve derneklerinin ürünlerini daha geniş kitlelere duyurması amacıyla bu yıl ikincisi yapılan ‘Bursa Üreten Kadınlar Buluşması’nda da 30 kadın kooperatifi ve 25 kadın derneğinin, ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtma imkanı sağlanmıştı.

Bursa Üreten Kadınlar Buluşması’na katılan kooperatif ve derneklerin ellerindeki ürünleri satın alarak değerlendireceklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatıyla, destekleme alımlarına başlandı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından toplam 86 üretici kooperatif ve dernekle temasa geçilip, hazırladıkları ürünler alınmaya başlandı. Üreten kadınların el emeği olan salça, tarhana, erişte, bal, reçel, zeytin, zeytin yağı gibi pek çok ürün, özenle paketlenerek Büyükşehir iştiraklerinden BURFAŞ ve BESAŞ aracıyla Bursalılarla buluşturuluyor.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi’nin alımlarına ürün yetiştirmek için yoğun mesai harcayan kooperatiflerden biri olan Uludağ Yiğitali Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de Büyükşehir sayesinde ürünlerini tüm Bursalılarla buluşturma imkanına kavuştu. Kooperatifte 11 aktif üye ile haftanın 7 günü erişte ve tarhananın yanı sıra yöreye has ürünlerden reçeller yaptıklarını belirten Kooperatif Başkanı Firdevs Ayın, “Haftanın yedi günü hizmet veren bir kooperatifiz. Ürünlerimizi denemek isteyen, satın almak isteyen vatandaşlarımızı yerimize bekleriz. Biz üretiyoruz, ürettiklerimizi Bursa Büyükşehir Belediyemizin satın alım desteğiyle vatandaşlarla buluşturuyoruz. Desteğinden ötürü Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üreten kadınları desteklemek amacıyla başlattıkları çalışmalar kapsamında bugüne kadar 90’a yakın kooperatif ve derneğe ulaştıklarını söyledi. Özellikle kırsal kesimdeki kadınların üretim sürecine dahil olmasına büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Kadınlarımız daha çok üretsin ve kırsalda kalkınmaya katkı sağlasın diye üreten kadınlarımıza makine ve ekipman desteklerimiz zaten sürekli devam ediyor. Bunun yanında ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşması için alımları da başlattık. Böylelikle hem üreten kadınlarımız kazanıyor hem de Bursalılar el emeği, doğal, katkısız ürünlere kavuşmuş oluyorlar. Desteklerimiz bundan sonra da artarak devam edecek” diye konuştu.

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