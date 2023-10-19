Bursa’nın modern ağız ve diş sağlığı merkezi açıldı!

Lika Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bursa’nın Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi’nde hizmet vermek üzere açılışını gerçekleştirdi. Geniş katılımla açılışı yapılan klinik ise tüm ekipman ve steril ortamıyla dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Bursa, Nilüfer, 23 Nisan Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan, deneyimli kadrosu ve modern ekipmanları ile sektöre merhaba diyen Lika Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hastalarına şifa olmak istiyor.

Nilüfer bölgesinde hizmet veren Lika Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde Diş Tabip Elvin Yazgan Tüzün, Diş Tabip Nazan Kütükoğlu Gürcü. Poliklinik hekimlerinden Diş Tabip Elvin Yazgan Tüzün, gerçekleştirilen açılışın ardından, hastaların problemlerini çözmek açısından sürdürülebilir bir hizmet vermek istediklerini ifade etti.

TEK DERDİMİZ PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Diş Tabip Elvin Yazgan Tüzün şu ifadeleri kullandı;“Bursa 23 Nisan Mahallesi’nde Lika Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermeye başladık. Tecrübemizle, deneyimli bir kadroyla ve modern ekipmanlar ile kurmuş olduğumuz yeni klinikte ağız ve diş sağlığı merkezi olarak hizmet verebilmek için açılışımızı gerçekleştirdik. Bundan sonra hastalarımızın problemlerini çözebilmek, onların taleplerini karşılayabilmek için sürdürülebilir hizmet vereceğiz.

AĞIZ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ HER ŞEY!

Özellikle Bursa’da bir çok klinikte cihazların eksik olması veya başka kliniklerden destekle yürümesi konusunda da rahatsızlık olduğunu vurgulayan Tüzün “Kliniğimizde dolgu, kanal tedavisi, diş çekimleri, protez, gülüş tasarımı, diş beyazlatma, 20 yaş diş tedavileri, kist operasyonları ile 7’den 70’e ekipmanlarımız ve hekimlerimiz ile hizmet veriyoruz.”