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Bursa’nın geleceği için buluştular

YAŞAM 14.01.2024, 17:38
Bursa’nın geleceği için buluştular

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi tarafından düzenlenen kahvaltılı çalışma toplantısına katıldı.BURSA (İGFA) - Mimar ve Mühendisler Grubu’nun tanıtım videosunun izlenmesiyle başlayan etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şube Başkanı Kasım Şükrü Karabulut, Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen, kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Mimar ve Mühendisler Grubu üyeleri katıldı.

Şehitlere rahmet ve yaralı askerlere ise acil şifa dilekleri ile söze başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi. Mimar ve Mühendisler Grubuna davetleri için teşekkür eden Başkan Aktaş, “3.5 milyon nüfuslu bir şehirde yaşıyoruz. Trafik ve ulaşım bu şehrin en önemli konularından bir tanesi. Standartları yüksek, sanayi karakteristiği çok fazla ön plana çıkan bir şehir, Bursa. Tarih, kültür, turizm ve tarım gibi farklı başlıklar altında da Bursa çok kıymetli, özel ve özellikli bir şehir. Tüm bunların yanında çok hormonlu ve merkezde, hızlı büyüyen bir şehir. Bu bile başlı başına tartışılması gereken bir konu. Şehri ve şehrin sağlıklı gelişimini düşünmek zorundayız. Şehrin dönüşmesi gerekiyor. Ülke bir deprem kuşağında şehir zaten deprem kuşağında. 1855’deki depremden sonra yıkıcı deprem gözükmese de bunun için gereken hamleleri yapmamız lazım. Yeni dönem belediyeciliğinde iki konu var: ‘dirençli ve sağlıklı şehirler: kentsel dönüşüm’ ve ‘iklim değişikliği, kuraklık’. Bu iki başlığın çok ciddi alt başlıkları mevcut ve kesinlikle bu iki konuyla alakalı radikal tedbirler almamız gerekiyor. Sanayi, tarım, turizm planlamada, diğer şehir planlarının da çok doğru ve sağlıklı bir biçimde ayarlanması lazım. Biz en radikal adımları atmamız gereken dönemdeyiz. Bursa gibi ekonomik aktivitesi yüksek, dinamik bir şehirde hiçbir mazeretin ardına sığınmıyoruz, daha radikal adımları atıp şehirle alakalı dönüşümlerin ve gelişimin daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi adına elimizden geleni yapacağız. Buna dair tecrübe ve inancımız var” dedi.

Şehrin geleceği adına gerekli tespitleri yapma gayretiyle özveri ile çalıştıklarını belirten Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şube Başkanı Kasım Şükrü Karabulut, “Yeni dönemde Mimar ve Mühendisler Grubu ekibi olarak şehrin geleceği ve halkın ihtiyaçlarına dair bazı tespitlerimiz ve beklentilerimiz var. İlerleyen günlerde bu tespitleri bir rapor şeklinde Başkanımızla da paylaşacağız. Şunu da belirtmek isterim ki Mimar ve Mühendisler Grubu muhalif bir grup değildir. Olaylara pozitif bakıp doğru ile yanlışı ayırt eden, doğrunun bulunması için ilgili idare ve yönetime destek olan ve bir belde ya da şehrin insanlarının huzurlu bir yaşam sürmesi adına gayret gösteren insanların bir araya geldiği bir topluluktur. Biz elimizden geldiğince ülkemize, insanlarımıza karşı sorumluluklarımızı bilerek gayret gösteriyoruz, göstereceğiz de. Allah nasip ederse Sayın Başkanımıza da teknik konuda kendi bilgi dağarcığımızda elimizden geldiğince çözüm, öneriler ve katkılar noktasında yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu da söylemek isterim” diye konuştu.

Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen, “Menfur saldırıda şehit düşen askerlerimize Allahtan rahmet diliyor, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Gazze’yi de gündemimizden hiç uzak tutmayalım. Gazze’de 100. gün, 62.500 ton bomba atılmış. 2 milyon nüfus var ve çok ciddi bir zulüm altındalar. Unutmayalım, unutturmayalım. Gerçekleşen çalışma toplantımıza katılımınızdan ötürü her birinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şube Başkanı Kasım Şükrü Karabulut günün anısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a tablo hediye etti. Etkinlik aile fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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