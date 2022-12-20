Bursalılar yeni yıl coşkusuna erken başladı

Bursa'da Balat Meteor Çarşı'da açılan Christmas Market’te yeni yıl coşkusu şimdiden başlarken, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan Christmas Market’te Bursalılar, ünlü sanatçı Demet Tuğcu’nun konseriyle eğlendi.BURSA (İGFA) - ‘Eğlenmekten Başka Çareniz Yok’ sloganıyla Balat Meteor Çarşı'da açılan Christmas Market, yeni yılı eğlence dolu bir alışveriş şenliğiyle karşılıyor.

Yılbaşı sofralarında kullanılacak aksesuarlardan yeni yıl hediyelerine kadar çok geniş bir yelpazede ürün çeşitliliği sunan Christmas Market, öte yandan ziyaretçileri için eğlence dolu bir parti hazırladı.

Yeni yılın ilk gününe kadar sürecek olan eğlence dizisinde Genç Bando, Bursalıları müzikleriyle coştururken, ünlü sanatçı Demet Tuğcu ise verdiği konserle dinleyenlerine açıkhavada keyifli saatler yaşattı.

Konukların bir yandan eğlenip bir yandan yeni yıl alışverişlerini yaptıkları Christmas Market, sürprizlerine devam edecek.