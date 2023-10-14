Bursalılar termal için artık Afyon’a gitmeyecek

Bursalılar artık termal tatiller için Afyon’a gitmeyecek. Uludağ’ın eteklerine inşa edilen, 40 bin metrekare alan üzerine yapılandırılmış, hem dinlence hem eğlence hem de tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan jeotermal tesis bünyesinde havuz, sauna, jakuzi ve hamam bulunduruyor. Sağlıkçılar Jeotermal Tesisi çok yakında yenilenmiş yüzüyle halkın hizmetine sunulacak.ESMANUR GÜLBAHAR/AHMET GÜNAY/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Sağlıkçılar Jeotermal Tesisi ile ilgili bilgilendirmede bulunan Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD) Genel Başkanı Metin Altundal, bu jeotermal tesisin adeta cennetten bir köşe olduğunu belirterek, 3-4 aylık tadilatın ardından sürpriz yapılarla hizmete sunulacağını belirtti.

Sağlıkçılar Jeotermal Tesisi’ni, sağlıkta çalışanlara proje merkezi olarak düşündüklerini belirten TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal, “Burası Sadağı Kanyonu’na 2 kilometre, Orhaneli merkeze ise 3 kilometre mesafede olan bir termal tesistir. Bursa merkeze de yaklaşık 45 dakika mesafede olan cennetten bir köşedir. Sağlıkta çalışanların proje merkezi, sağlıkta çalışanların ve onların yakınları için proje haline getirerek, burada bir işletme kooperatifi kurarak arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza güzel bir tesis olacağını düşündük. Bu tesis şu an burada mevcut fakat dokunuşlarla daha da güzel bir hale getirmeyi planlıyoruz. Bugün itibariyle tadilatımız başlamış durumdadır. Tadilat 4-5 ay kadar sürecek." dedi.

Tesisin açılışını nisan ayında yapmayı planladıklarını belirten TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal, "Açılışın ardından misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Burası mevcut hali ile 32 odalı bir tesistir fakat biz bu kapasiteyi %50 daha artırarak, 50 odanın üstüne çıkarmayı planlıyoruz. Bungalov evlerimiz olacak, günübirlik konaklamalar olacak. Bungalov evlerimiz olacak, günübirlik konaklamalar olacak. Belki de Türkiye’de tek olan bir konaklama projemiz var. O da sürpriz olarak bizde kalsın. Kısmet olursa nisan ayı gibi tüm Türkiye merakla beklediği projeye kavuşmuş olacak.” ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY ŞİFALI SU

Tesisin üst düzey şifalı bir suyu olduğuna da değinen Başkan Altundal, “Tesis 40 dönüm arazi üzerine kurulmuş, yeşillik içerisinde bir yer. Buraya gelen misafirlerimizi ilk önce güler yüzlü arkadaşlarımız karşılayacak ve biz onları diyetisyene teslim edeceğiz. Hem diyetlerini yapıp hem de tatil yapacaklar. Aynı zamanda spor hocamız eşliğinde spor yapabilecekleri bir ortam olacak. Bölgemiz çok güzel, tesisimiz etrafında Orhaneli’de de gezilmesi, görülmesi gereken çok güzel yerlerimiz var. Oralarda yine bizim bünyemizdeki rehberler eşliğinde gezerek unutulmaz, güzel bir tatil geçirecekler. Herkesin nisan ayını beklemesini tavsiye ediyoruz. Burası belki de Türkiye’nin en gözde yerlerinden biri olacak. Kullanıcılar 365 gün buradaki termal sudan faydalanabilecekler. Üst düzey şifalı olan bir suya sahibiz. Bütün halkımıza sağlıklı bir tesis sunmuş olacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.