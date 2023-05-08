Bursalılar şehri tuvallere yansıttı

Sosyal ve kültürel belediyeciliği hiçbir zaman ihmal etmeyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hüdavendigar Kent Parkı’nın eşsiz manzarasında Resim Şenliği düzenledi.BURSA (İGFA) - 7’den 70’e vatandaşların tuvallere renk katması ve hoşça vakit geçirmesi için Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından Hüdavendigar Kent Parkı’nda düzenlenen Resim Şenliği’nde, Bursalılar keyifli zaman geçirdi.

Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ressamları ve boya ekiplerinin koordinasyonu ile malzemelerin ücretsiz kullanıma sunulduğu etkinlikte, Bursalı vatandaşlar Uludağ manzarası, Nilüfer Çayı ve Mihraplı Camii manzarası eşliğinde tuvalleri renklendirdiler.

Kent Estetiği Şube Müdürü Yükseler Göktaş, düzenledikleri şenliğe gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, Büyükşehir olarak sosyal ve kültürel anlamda sanata her zaman önem verdiklerini, Kent Estetiği Şube Müdürlüğü sanat ekibiyle birlikte Hüdavendigar Kent Parkı’nda Resim Şenliği düzenlediklerini kaydetti. Söz konusu manzaradan ilham alanların da olduğunu ifade eden Göktaş, Büyükşehir olarak benzer etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdüreceklerini söyledi.

Şövaleler, pastel boyalar, resim kalemleri, parmak boyalar ve diğer tüm ekipmanları kullanarak ailecek keyifli saatler geçiren Bursalılar, etkinlikten memnun olduklarını ve ailecek zaman geçirmelerini sağlayan bu şenlik için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.