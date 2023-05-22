Bursalılar Retrobüs konseriyle coştu

Bursa'da Spor Festivali’nde sahneye çıkan Retrobüs, Sur Yapı Marka AVM’de nostalji rüzgârı estirdi.BURSA (İGFA) - Sur Yapı Marka AVM’nin Akademi Caddesi açık otoparkında buluşan yüzlerce kişi 70’li, 80’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran şarkılarla coştu.

Fırat Şahverdi, Murat Yerden, Kaan Şeker ve Kaan Alptekin’den oluşan Retrobüs grubu, Sur Yapı Marka AVM’de deyim yerindeyse nostalji rüzgârı estirdi.

Sur Yapı Marka AVM’nin, dünyaca ünlü markaların ürünlerini her yaştan ziyaretçiyle buluşturan spor mağazalarının katılımıyla hayat bulan Spor Festivali, freestyle basket, paten, kaykay ve bisiklet show’larla spor tutkunlarının ilgi odağı oldu.